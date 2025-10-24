聽新聞
0:00 / 0:00
基隆社會處官方LINE升級 「智能客服」查社福資訊一鍵搞定
「基隆社會處小幫手」6月推出至今，有近4000人加入官方LINE，成為重要的數位福利查詢服務管道。市府昨起全面升級導入「智能客服」功能，只需輸入想查詢的福利，即可提供對應的社福資訊，不必像以往需層層按選單查詢，大幅提升查詢效率與便利性。
「基隆社會處小幫手」升級導入「智能客服」功能，提供全天候24小時不間斷的服務，民眾只需輸入想查詢的福利，智能客服即會即時提供對應的社福資訊。
為打造視覺化的使用介面，新版本在設計上採用簡約可愛的圖示，營造友善、直覺的操作體驗。其中圖文選單特別增設身心障礙者及年長者的專屬版面，並支援無障礙交通平台帳號綁定，讓使用者免除重複登入的程序，有效簡化操作流程。
比如說，打入「我要怎麼申請身心障礙證明」，手機就會跳出「根據你的問題，以下提供資料參考」，詳列申請資格、受理單位、申請方式等，提供完整資訊，24小時都查詢。
基隆市政府社會處長楊玉欣表示，「社會處小幫手」讓市民更輕鬆掌握自己的福利權益，不必再透過繁複的電話詢問。升級版本導入「智能客服」，提供全天候即時查詢服務，透過簡單操作，快速獲取準確的福利資訊。
楊玉欣說，社會處小幫手將持續優化互動功能，讓小幫手成為市民實用的社福資訊入口，LINE ID：@dsak1924，歡迎民眾加入體驗全新的升級服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言