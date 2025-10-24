基隆社會處官方LINE升級 「智能客服」查社福資訊一鍵搞定

「基隆社會處小幫手」6月推出至今，有近4000人加入官方LINE，成為重要的數位福利查詢服務管道。市府昨起全面升級導入「智能客服」功能，只需輸入想查詢的福利，即可提供對應的社福資訊，不必像以往需層層按選單查詢，大幅提升查詢效率與便利性。

「基隆社會處小幫手」升級導入「智能客服」功能，提供全天候24小時不間斷的服務，民眾只需輸入想查詢的福利，智能客服即會即時提供對應的社福資訊。

為打造視覺化的使用介面，新版本在設計上採用簡約可愛的圖示，營造友善、直覺的操作體驗。其中圖文選單特別增設身心障礙者及年長者的專屬版面，並支援無障礙交通平台帳號綁定，讓使用者免除重複登入的程序，有效簡化操作流程。

比如說，打入「我要怎麼申請身心障礙證明」，手機就會跳出「根據你的問題，以下提供資料參考」，詳列申請資格、受理單位、申請方式等，提供完整資訊，24小時都查詢。

基隆市政府社會處長楊玉欣表示，「社會處小幫手」讓市民更輕鬆掌握自己的福利權益，不必再透過繁複的電話詢問。升級版本導入「智能客服」，提供全天候即時查詢服務，透過簡單操作，快速獲取準確的福利資訊。