快訊

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

豪雨狂炸「三貂嶺-大華」邊坡滑動 平溪線暫停營運 台鐵持續監測

台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆社會處官方LINE升級 「智能客服」查社福資訊一鍵搞定

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆社會處小幫手」6月推出至今，有近4000人加入官方LINE，成為重要的數位福利查詢服務管道。市府昨起全面升級導入「智能客服」功能，只需輸入想查詢的福利，即可提供對應的社福資訊，不必像以往需層層按選單查詢，大幅提升查詢效率與便利性。

「基隆社會處小幫手」升級導入「智能客服」功能，提供全天候24小時不間斷的服務，民眾只需輸入想查詢的福利，智能客服即會即時提供對應的社福資訊。

為打造視覺化的使用介面，新版本在設計上採用簡約可愛的圖示，營造友善、直覺的操作體驗。其中圖文選單特別增設身心障礙者及年長者的專屬版面，並支援無障礙交通平台帳號綁定，讓使用者免除重複登入的程序，有效簡化操作流程。

比如說，打入「我要怎麼申請身心障礙證明」，手機就會跳出「根據你的問題，以下提供資料參考」，詳列申請資格、受理單位、申請方式等，提供完整資訊，24小時都查詢。

基隆市政府社會處長楊玉欣表示，「社會處小幫手」讓市民更輕鬆掌握自己的福利權益，不必再透過繁複的電話詢問。升級版本導入「智能客服」，提供全天候即時查詢服務，透過簡單操作，快速獲取準確的福利資訊。

楊玉欣說，社會處小幫手將持續優化互動功能，讓小幫手成為市民實用的社福資訊入口，LINE ID：@dsak1924，歡迎民眾加入體驗全新的升級服務。

基隆社會處官方LINE升級，「智能客服」查社福資訊一鍵搞定。圖／社會處提供
基隆社會處官方LINE升級，「智能客服」查社福資訊一鍵搞定。圖／社會處提供

客服 基隆 社福

延伸閱讀

全運會／基隆3金2銀5銅獎亮眼 她「穿金戴銀披銅」大滿冠

花蓮馬太鞍溪災害募款明午夜關帳 Line Pay今晚就關！累計撥付8.29億元

板橋運動中心重磅回歸！AI智慧＋潮運動全面升級 10月25日起免費玩一週

新北歡樂耶誕城來了！11月14日登場 LINE FRIENDS領軍打造馬戲嘉年華

相關新聞

基隆社會處官方LINE升級 「智能客服」查社福資訊一鍵搞定

「基隆社會處小幫手」6月推出至今，有近4000人加入官方LINE，成為重要的數位福利查詢服務管道。市府昨起全面升級導入「...

台東縣新設「交通及養護工程處」 預計明年1月1日掛牌上路

台東縣政府為分散建設處及交觀處繁重業務，依據地方行政機關組織準則，將成立專責主事交通業務的局處，預計明年元月1日運作。縣...

百噸海廢沖上大武崙沙灘 基市：7天才清得完

連日大雨，大風大浪把海洋廢棄物都打上基隆大武崙沙灘，布滿塑膠瓶、漁網、漁具、保麗龍、大型樹木等海廢，估近百噸，市府昨一早...

基隆市政大樓廉政平台會議…綠議員籲勿淪遮羞布 市府：依法辦理

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更辦理，今天開廉政平台第三次會議，民進黨議員鄭文婷到市府舉牌...

基隆長庚精準醫療檢查中心啟用 導入AI科技輔助醫療

基隆長庚紀念醫院今辦「精準醫療檢查中心」揭幕儀式，整合內視鏡、超音波和心電圖等檢查項目，醫療團隊作業更有效率，民眾就醫也...

太平山森林遊樂區明晨恢復開園 宜蘭10條自然步道續封

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區19日因風神颱風外圍環流共伴效應影響，實施預警性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。