百噸海廢沖上大武崙沙灘 基市：7天才清得完

連日大雨，大風大浪把海洋廢棄物都打上基隆大武崙沙灘，布滿塑膠瓶、漁網、漁具、保麗龍、大型樹木等海廢，估近百噸，市府昨一早出動機具清理，預估要封閉7天才清得完。

市府產發處會同環保局人員上午出動機具清理，海廢數量相當多，大雨把岸上樹木、垃圾全都捲入海裡再沖刷上岸，現場滿目瘡痍，整個沙灘布滿垃圾、雜物。

副市長邱佩琳表示，大武崙沙灘受到颱風及東北季風的影響，非常多的垃圾從海上沖到沙灘，昨天開始用機具清除，封閉期間請民眾不要到沙灘，以保安全。

大武崙沙灘附近民眾說，20日開始基隆就不斷有間歇性大雨，海域強風大浪如同颱風肆虐，連續多日，大浪一波接一波沖刷沙灘，才會帶來這麼大量海廢，數量不輸以前的大颱風侵襲。

市府人員說，逾百公尺長、50多公尺寬的沙灘範圍全是海廢，有漂流木、塑膠桶、塑膠瓶、鐵桶、桌椅、保麗龍、大型樹木等各式各樣海廢都有。目前海象仍不佳，又不斷有新海廢沖上岸清運時間恐延長，待大型機具退場後，後續還需要大量人力細部淨灘才能清乾淨；附近海興游泳池也有大量海廢，待海象平穩後才能進場清運。