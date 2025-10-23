基隆市政大樓廉政平台會議…綠議員籲勿淪遮羞布 市府：依法辦理

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更辦理，今天開廉政平台第三次會議，民進黨議員鄭文婷到市府舉牌、遞交陳情書，要求廉政平台勿淪為市府遮羞布。市府表示，一切都依法依規定辦理，並成立廉政平盡督。

鎮文婷表示，新市政大樓案自去年定期會以來，她一再質詢卻遲未獲得市府正面回應，即便議會定期召開專案會議，仍無法解決所有疑慮，尤其外界對於公有地分配比例及程序合法性的疑慮，都不見市府說明，迫不得只好選擇在廉政平台第三次會議前到市府門口舉牌抗議，呼籲廉政平台勿淪為市府的遮羞布。

鄭文婷指出，新市政大樓工程是基隆市近年最具指標性的公共建設，市府應以最高標準自我檢視，特別是廉政平台應是避免黑箱、防止舞弊的角色。

她說，市府規畫分成兩棟大樓，較大面積的由建商分回，市府喪失所有權，更因樓地板面積不足，未來市府可能必須向建商承租建商分得部分建物，讓市府辦公空間不足的問題持續惡化，不應採取合建方式有圖利廠商之嫌。