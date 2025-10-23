基隆長庚精準醫療檢查中心啟用 導入AI科技輔助醫療

基隆長庚紀念醫院今辦「精準醫療檢查中心」揭幕儀式，整合內視鏡、超音波和心電圖等檢查項目，醫療團隊作業更有效率，民眾就醫也更安全便捷。院長吳俊德說，檢查中心也導入AI科技，能協助醫師發現病灶。

基隆長庚醫院表示，精準醫療檢查中心位在醫院5樓，佔地超過420坪。新的檢查中心整合胃腸肝膽科、心臟內科、大腸直腸外科、腎臟科等9個專科檢查室空間，提供大腸鏡、胃鏡、心電圖、心臟、腎臟、甲狀腺及腹部超音波等檢查服務。

中心也有獨立等候區、檢查室及報告解說空間，並全面導入智能報到系統，進一步提升檢查流程服務效率。

負責督導檢查中心成立的副院長李立夫說，後疫情時代院方更重視檢查感染管制與安全，檢查室及內部走道，特別區分「病人通道」與「待消毒設備及器械通道」，有效降低交叉感染風險。檢查中心也有配置麻醉專科醫護團隊，協助進行無痛檢查，提升病人接受侵入性檢查的舒適度及安全性。

吳俊德指出，以前患者若做完心電圖，要再做超音波，接著再做胃鏡，可能要在醫院跑來跑去。精準醫療檢查中心成立後，可讓民眾在更舒適的環境接受檢查，透過跨專科專業團隊整合，也能提升檢查服務效率以及病人安全。

吳俊德說，AI輔助醫療是趨勢，檢查中心引進心室收縮功能偵測、心房顫動風險偵測等AI輔助判讀功能，偵測準確率皆達90%以上，讓臨床判讀更快速、更精準。內視鏡設備也搭載AI輔助診斷系統，可即時協助醫師偵測早期病變、消化道息肉及癌症，讓病人能獲得更早期、更精準的健康守護。

基隆長庚醫院表示，近年強化醫療量能，以醫學中心等級實力服務民眾。例如引進第2套達文西機械手臂，提供微創精準高品質手術服務。複合式手術室2023年啟用，完成一站式的「麻醉、定位、手術」流程，院方也已導入骨髓移植暨細胞治療技術，迄今完成37例。未來檢查中心也會導入智慧機器人，協助醫護人員運送醫療設備及器械，減少不必要的人為接觸與工作負荷。

基隆市衛生局長張賢政出席揭幕儀式時表示，基隆長庚為東北角唯一的重度急救責任醫院，肩負急重症治療的重任，期望醫院繼續以提升醫療品質服務為目標，成為大基隆地區民眾的可靠後盾。