快訊

坤達、書偉認逃兵！Energy宣布休團聲明曝光 明年1月小巨蛋照開唱

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

前往宜蘭抹茶山請改道！豪雨狂襲造成五峰旗坍方 步道不通全區封閉

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
連日豪雨狂襲，造成宜蘭五峰旗風景區邊坡坍方，目前所有步道都不通，首次全區封閉，請前往抹茶山（聖母山莊）的遊客及登山客改道。圖／縣府提供
連日豪雨狂襲，造成宜蘭五峰旗風景區邊坡坍方，目前所有步道都不通，首次全區封閉，請前往抹茶山（聖母山莊）的遊客及登山客改道。圖／縣府提供

連日來豪雨不斷，造成宜蘭五峰旗風景區邊坡嚴重坍方，目前園區所有步道都不能走，連同經由五峰旗前往抹茶山（聖母山莊）的步道也不通，五峰旗風景區首次全區封閉！縣政府請抹茶山登山客繞道，檢修安全後再開放。

五峰旗風景區含有豐沛的瀑布負離子，遊客數在全縣各風景區的排名中名列前茅，但邊坡地質脆弱，遇上颱風豪大雨，容易出現坍方。之前坍方位置位於瀑布上層，縣政府去年10月封閉風景區上層做復建工程。

這次受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴影響，連日豪雨不斷，引發下層瀑布區邊坡坍方，巨大落石阻斷步道，目前上、下層瀑布區都要整修復建，全區步道都不能走，縣政府為了安全起見，首次進行全區封閉。

前往登山勝地的抹茶山（聖母山莊）有兩條路徑，一條經過五峰旗風景區入口，登山客享受瀑布負離子後左轉步道，拾階而上，清涼舒爽；另一條從山下攔砂壩直接走緩坡道上山，經聖母教堂後再往抹茶山。

縣政府工商旅遊處表示，目前從五峰旗風景區入口無論右轉前往上層瀑布，或左轉前往抹茶山步道都不通，請遊客暫時不要進入，登山客前往抹茶山請改走另外一條路。

連日豪雨狂襲，造成宜蘭五峰旗風景區邊坡坍方，目前所有步道都不通，首次全區封閉，請前往抹茶山（聖母山莊）的遊客及登山客改道。圖／縣府提供
連日豪雨狂襲，造成宜蘭五峰旗風景區邊坡坍方，目前所有步道都不通，首次全區封閉，請前往抹茶山（聖母山莊）的遊客及登山客改道。圖／縣府提供
連日豪雨狂襲，造成宜蘭五峰旗風景區邊坡坍方，目前所有步道都不通，首次全區封閉，請前往抹茶山（聖母山莊）的遊客及登山客改道。圖／縣府提供
連日豪雨狂襲，造成宜蘭五峰旗風景區邊坡坍方，目前所有步道都不通，首次全區封閉，請前往抹茶山（聖母山莊）的遊客及登山客改道。圖／縣府提供
抹茶山（聖母山莊）是遊客相當喜愛的登山勝地，由於連日豪雨狂襲，造成宜蘭五峰旗風景區邊坡坍方，目前所有步道都不通，請前往抹茶山的登山客改道。圖／林保署宜蘭分署提供
抹茶山（聖母山莊）是遊客相當喜愛的登山勝地，由於連日豪雨狂襲，造成宜蘭五峰旗風景區邊坡坍方，目前所有步道都不通，請前往抹茶山的登山客改道。圖／林保署宜蘭分署提供

抹茶山 豪雨 颱風

延伸閱讀

風神颱風帶來極端豪雨 新北3天抽水近2千萬噸防災護城

「東湖猴哥」再現！豪雨天現蹤影城 網友笑：躲雨兼看電影

台東森林公園入園客減？縣府：颱風豪雨影響與門票調漲無關

中國遊客瑞士遇「峨眉山石」 風景區證實：跨越八千公里的山石互贈

相關新聞

綠鬣蜥入侵台東森林公園 縣府今成功抓捕移除

台東森林公園附近發現1隻外來種綠鬣蜥，立即向縣府通報，縣府隨即啟動應變機制，請生態團隊及農業部林業及自然保育署台東分署組...

前往宜蘭抹茶山請改道！豪雨狂襲造成五峰旗坍方 步道不通全區封閉

連日來豪雨不斷，造成宜蘭五峰旗風景區邊坡嚴重坍方，目前園區所有步道都不能走，連同經由五峰旗前往抹茶山（聖母山莊）的步道也...

影／像颱風肆虐...百噸海廢淹大武崙沙灘 清運估4天

近日因東北季風及颱風外圍環流共伴效應肆虐，基隆連日大雨，大風大浪把海洋廢棄物都打上大武崙沙灘，布滿塑膠瓶、漁網、漁具、保...

「謝謝你們來過光復」 花蓮將推優惠邀善心人士回花蓮玩

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，過去一個月救災不停歇，花蓮縣觀光協會直言退房潮最大影響是事發後一周，隨著涵管便道開通，訂房...

台東森林公園入園客減？縣府：颱風豪雨影響與門票調漲無關

台東市區知名觀光休閒景點森林公園，縣府今年廢止原有自治條例改為管理辦法，同時自7月1日起調高入園價為80元，引起民眾質疑...

基隆獲環境力特別傑出獎 謝國樑：推動環境永續與綠能轉型

2025永續城市SDGs大調查今天公布成果並頒獎，基隆市榮獲「環境力特別傑出獎」。市長謝國樑說，他上任以來市府積極推動城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。