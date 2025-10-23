前往宜蘭抹茶山請改道！豪雨狂襲造成五峰旗坍方 步道不通全區封閉

連日來豪雨不斷，造成宜蘭五峰旗風景區邊坡嚴重坍方，目前園區所有步道都不能走，連同經由五峰旗前往抹茶山（聖母山莊）的步道也不通，五峰旗風景區首次全區封閉！縣政府請抹茶山登山客繞道，檢修安全後再開放。

五峰旗風景區含有豐沛的瀑布負離子，遊客數在全縣各風景區的排名中名列前茅，但邊坡地質脆弱，遇上颱風豪大雨，容易出現坍方。之前坍方位置位於瀑布上層，縣政府去年10月封閉風景區上層做復建工程。

這次受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴影響，連日豪雨不斷，引發下層瀑布區邊坡坍方，巨大落石阻斷步道，目前上、下層瀑布區都要整修復建，全區步道都不能走，縣政府為了安全起見，首次進行全區封閉。

前往登山勝地的抹茶山（聖母山莊）有兩條路徑，一條經過五峰旗風景區入口，登山客享受瀑布負離子後左轉步道，拾階而上，清涼舒爽；另一條從山下攔砂壩直接走緩坡道上山，經聖母教堂後再往抹茶山。