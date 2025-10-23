快訊

坤達、書偉認逃兵！Energy宣布休團聲明曝光 明年1月小巨蛋照開唱

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

卑南溪沉箱7年未安置 台東縣府解約重新招標明年施工

中央社／ 台東縣23日電

因應台東市富岡港重建工程在卑南溪出海口建造的2個沉箱，因業者無法克服安置面臨的問題，台東縣政府今天表示，已和業者解約由縣府收回沉箱，重新招標，預計年底前決標。

2015及2016年富岡漁港堤防先後遭颱風蘇迪勒與莫蘭蒂打壞後，台東縣政府向中央爭取近新台幣5億元經費整修擴建碼頭，並在卑南溪出海口建造2座長25公尺、寬30公尺、高9.5公尺，造價4千餘萬元重達逾百噸的沉箱，但做好迄今已擱置7年。

今年9月間審計部台東審計室針對此問題向台東縣政府提出糾正，認為台東縣政府作業欠周延，亟待檢討妥處。

審計室表示，台東縣政府辦理漁港防波堤復建工程均未能順利執行完成，主要作業計畫欠周延，本因可盡速解決的問題，卻不夠積極尋求方案妥處，降低民眾對政府信心。

台東縣議會今天進行縣長饒慶鈴施政報告，饒慶鈴於報告中表示，今年9月已和建造沉箱業者解約，重新招標，預計於年底前決標，明年上旬施工，年底完工。

饒慶鈴進一步表示，預計放置2個沉箱處的海底有3塊巨積混凝土必須清除，原業者無法克服這項技術，導致工程延宕。

台東縣政府農業處表示，原廠商因遲遲無法克服相關技術性問題，導致後續工程無法順利進行，也包括2個沉箱的置放，目前已和廠商解約，並在今年底前重新招標，尋求熟悉海事工程的新廠商，且已有廠商有意投標，預計明年有廠商進場接手。

台東 饒慶鈴 富岡漁港

延伸閱讀

國旅衰退 台東黃金地段公教會館轉型公務宿舍

財劃法台東獲131億加減只剩20億元 饒慶鈴怨：早知別當財政模範生

台東縣啟動非洲豬瘟防疫應變措施 禁運禁宰5天

台東百歲人瑞寫真書發表 饒慶鈴開箱他們的故事

相關新聞

綠鬣蜥入侵台東森林公園 縣府今成功抓捕移除

台東森林公園附近發現1隻外來種綠鬣蜥，立即向縣府通報，縣府隨即啟動應變機制，請生態團隊及農業部林業及自然保育署台東分署組...

前往宜蘭抹茶山請改道！豪雨狂襲造成五峰旗坍方 步道不通全區封閉

連日來豪雨不斷，造成宜蘭五峰旗風景區邊坡嚴重坍方，目前園區所有步道都不能走，連同經由五峰旗前往抹茶山（聖母山莊）的步道也...

影／像颱風肆虐...百噸海廢淹大武崙沙灘 清運估4天

近日因東北季風及颱風外圍環流共伴效應肆虐，基隆連日大雨，大風大浪把海洋廢棄物都打上大武崙沙灘，布滿塑膠瓶、漁網、漁具、保...

「謝謝你們來過光復」 花蓮將推優惠邀善心人士回花蓮玩

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，過去一個月救災不停歇，花蓮縣觀光協會直言退房潮最大影響是事發後一周，隨著涵管便道開通，訂房...

台東森林公園入園客減？縣府：颱風豪雨影響與門票調漲無關

台東市區知名觀光休閒景點森林公園，縣府今年廢止原有自治條例改為管理辦法，同時自7月1日起調高入園價為80元，引起民眾質疑...

基隆獲環境力特別傑出獎 謝國樑：推動環境永續與綠能轉型

2025永續城市SDGs大調查今天公布成果並頒獎，基隆市榮獲「環境力特別傑出獎」。市長謝國樑說，他上任以來市府積極推動城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。