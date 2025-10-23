卑南溪沉箱7年未安置 台東縣府解約重新招標明年施工

因應台東市富岡港重建工程在卑南溪出海口建造的2個沉箱，因業者無法克服安置面臨的問題，台東縣政府今天表示，已和業者解約由縣府收回沉箱，重新招標，預計年底前決標。

2015及2016年富岡漁港堤防先後遭颱風蘇迪勒與莫蘭蒂打壞後，台東縣政府向中央爭取近新台幣5億元經費整修擴建碼頭，並在卑南溪出海口建造2座長25公尺、寬30公尺、高9.5公尺，造價4千餘萬元重達逾百噸的沉箱，但做好迄今已擱置7年。

今年9月間審計部台東審計室針對此問題向台東縣政府提出糾正，認為台東縣政府作業欠周延，亟待檢討妥處。

審計室表示，台東縣政府辦理漁港防波堤復建工程均未能順利執行完成，主要作業計畫欠周延，本因可盡速解決的問題，卻不夠積極尋求方案妥處，降低民眾對政府信心。

台東縣議會今天進行縣長饒慶鈴施政報告，饒慶鈴於報告中表示，今年9月已和建造沉箱業者解約，重新招標，預計於年底前決標，明年上旬施工，年底完工。

饒慶鈴進一步表示，預計放置2個沉箱處的海底有3塊巨積混凝土必須清除，原業者無法克服這項技術，導致工程延宕。

台東縣政府農業處表示，原廠商因遲遲無法克服相關技術性問題，導致後續工程無法順利進行，也包括2個沉箱的置放，目前已和廠商解約，並在今年底前重新招標，尋求熟悉海事工程的新廠商，且已有廠商有意投標，預計明年有廠商進場接手。