聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東森林公園附近發現1隻外來種綠鬣蜥，專業團隊今成功抓捕移除。圖／台東縣政府提供
台東森林公園附近發現1隻外來種綠鬣蜥，立即向縣府通報，縣府隨即啟動應變機制，請生態團隊及農業部林業及自然保育署台東分署組成巡查小組前往現場處理後，今成功移除入侵的綠鬣蜥，展現公私協力成效，避免對當地生態造成進一步威脅。

縣府農業處表示，綠鬣蜥原產於中南美洲，為外來入侵種，在台灣無天敵、繁殖力強，主要危害包括啃食作物、挖洞破壞堤岸及魚塭設施，甚至可能攜帶寄生蟲與沙門氏菌。

依據農業部外來入侵種綠鬣蜥移除指引推動防治工作，持續監測野外族群、強化源頭管理，也透過教育宣導與社區通報，降低生態與農業損失風險，達到外來種防治與生態教育並行目標。

農業處呼籲大眾應建立正確的防治觀念，聚焦於生態保育的本質，尤其綠鬣蜥移除作業涉及專業技術與公共安全，為確保防治行動的品質與效率，應由受過完整訓練、具備正確知識與技術的專業人員進行移除工作。

農業處強調，綠鬣蜥入侵來源多來自人為棄養，且已公告禁止飼養。民眾如有發現疑似個體，請立即撥打「1999縣民服務專線」、或直接聯繫「農業處林務保育科（專線：089-343611）」，共同守護台東在地農業與生態環境。

綠鬣蜥 農業處 台東

相關新聞

影／像颱風肆虐...百噸海廢淹大武崙沙灘 清運估4天

近日因東北季風及颱風外圍環流共伴效應肆虐，基隆連日大雨，大風大浪把海洋廢棄物都打上大武崙沙灘，布滿塑膠瓶、漁網、漁具、保...

「謝謝你們來過光復」 花蓮將推優惠邀善心人士回花蓮玩

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，過去一個月救災不停歇，花蓮縣觀光協會直言退房潮最大影響是事發後一周，隨著涵管便道開通，訂房...

綠鬣蜥入侵台東森林公園 縣府今成功抓捕移除

台東森林公園附近發現1隻外來種綠鬣蜥，立即向縣府通報，縣府隨即啟動應變機制，請生態團隊及農業部林業及自然保育署台東分署組...

台東森林公園入園客減？縣府：颱風豪雨影響與門票調漲無關

台東市區知名觀光休閒景點森林公園，縣府今年廢止原有自治條例改為管理辦法，同時自7月1日起調高入園價為80元，引起民眾質疑...

基隆獲環境力特別傑出獎 謝國樑：推動環境永續與綠能轉型

2025永續城市SDGs大調查今天公布成果並頒獎，基隆市榮獲「環境力特別傑出獎」。市長謝國樑說，他上任以來市府積極推動城...

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

雨不停歇，宜蘭縣土石流紅色警戒溪流增至23條，為避免災情，針對頭城鎮大里里、合興里，南澳鄉東岳村和蘇澳鎮永春里、永樂里、...

