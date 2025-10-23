綠鬣蜥入侵台東森林公園 縣府今成功抓捕移除

台東森林公園附近發現1隻外來種綠鬣蜥，立即向縣府通報，縣府隨即啟動應變機制，請生態團隊及農業部林業及自然保育署台東分署組成巡查小組前往現場處理後，今成功移除入侵的綠鬣蜥，展現公私協力成效，避免對當地生態造成進一步威脅。

縣府農業處表示，綠鬣蜥原產於中南美洲，為外來入侵種，在台灣無天敵、繁殖力強，主要危害包括啃食作物、挖洞破壞堤岸及魚塭設施，甚至可能攜帶寄生蟲與沙門氏菌。

依據農業部外來入侵種綠鬣蜥移除指引推動防治工作，持續監測野外族群、強化源頭管理，也透過教育宣導與社區通報，降低生態與農業損失風險，達到外來種防治與生態教育並行目標。

農業處呼籲大眾應建立正確的防治觀念，聚焦於生態保育的本質，尤其綠鬣蜥移除作業涉及專業技術與公共安全，為確保防治行動的品質與效率，應由受過完整訓練、具備正確知識與技術的專業人員進行移除工作。

農業處強調，綠鬣蜥入侵來源多來自人為棄養，且已公告禁止飼養。民眾如有發現疑似個體，請立即撥打「1999縣民服務專線」、或直接聯繫「農業處林務保育科（專線：089-343611）」，共同守護台東在地農業與生態環境。