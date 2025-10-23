快訊

影／像颱風肆虐...百噸海廢淹大武崙沙灘 清運估4天

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
東北季風與颱風外圍環流肆虐多日，百噸海廢淹大武崙沙灘清運估4天。記者游明煌／攝影
東北季風與颱風外圍環流肆虐多日，百噸海廢淹大武崙沙灘清運估4天。記者游明煌／攝影

近日因東北季風颱風外圍環流共伴效應肆虐，基隆連日大雨，大風大浪把海洋廢棄物都打上大武崙沙灘，布滿塑膠瓶、漁網、漁具、保麗龍、大型樹木等海廢，市府今天一早出動機具清理，預估要4天以上才清得完，估有近百噸。

副市長邱佩琳表示，大武崙沙灘受到颱風及東北季風的影響，非常多的垃圾從海上沖到沙灘，今天開始用機具清除，這段時間希望民眾不要到沙灘，以保安全。

大武崙沙灘附近民眾說，20日開始基隆就有大雨不斷，海域強風大浪如同颱風肆虐，連續多日，大浪一波接一波沖刷沙灘，才會帶來這麼大量海廢，數量不輸以前的大颱風侵襲。

市府人員說，從護岸到海邊約近50公尺的距離全是海廢。有漂流木、塑膠桶、塑膠瓶、鐵桶、桌椅、保麗龍、大型樹木等各式各樣海廢都有。

市府產發處會同環保局人員上午出動機車清理，市府人員說，此次海廢數量相當多，主要是颱風外圍環流吹了多日，大雨把岸上樹木、垃圾全都灌進海裡再沖刷上岸，滿目瘡痍，至少4天到1周才清得完。

東北季風與颱風外圍環流肆虐多日，百噸海廢淹大武崙沙灘清運估4天。記者游明煌／攝影
東北季風與颱風外圍環流肆虐多日，百噸海廢淹大武崙沙灘清運估4天。記者游明煌／攝影

沙灘 颱風 東北季風

