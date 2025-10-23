同台慶生司儀喊錯議長為市長 謝國樑、童子瑋互動微妙

國民黨新任主席鄭麗文11月1日上任，國民黨已確定基隆市長謝國樑尋求連任提名，謝國樑今表示，他有意爭取連任，並指議長童子瑋這幾年在議政工作上非常努力，不管提名誰都會「君子之爭」；議長童子瑋回應，民進黨提名還未到徵詢階段。倒是司議誤把議長喊成「市長」，引發現場熱議。

國民黨已確認現任縣市長包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華確定競逐連任提名。民進黨基隆市長人選則將採取徵召作業。

基隆市議會今天舉行75周年慶，現任、前任議員及市府局處首長齊聚切蛋糕慶生，熱鬧慶祝，謝國樑也出席，市長、議長同台慶生，兩位下屆市長最可能對戰人選謝國樑、童子瑋同台，互動引發話題。

謝國樑說，他就任即將滿3年，在這過程中他很努力推動各項建設，他自己也有意爭取連任，再為市民服務4年做更多事，對國民黨將提名表示感謝，他會繼續努力把工作做好。

謝國樑表示，新任鄭主席從當選後到這幾天的表現都非常亮眼，讓人十分肯定，國民黨這個百年老的政黨，需要更多年輕的氣息和領導的魅力，很高興看到她用年輕、活力、快速的決斷力帶領百年的政黨，很多作為是往正面的方向發展。

謝國樑說，民進黨所提名的任何對手，他都會表示肯定，並且來一場君子之爭，但他不是民進黨選對會，他不方便替他提名，議長童子瑋這幾年在議政工作上非常努力，他會繼續配合議會，做好市政的工作。

現場活動司儀一開場時稱呼議長為「市長」，雖然馬上更正，但已引發現場議論。

被問到是否代表民進黨參選下屆市長？童子瑋回應說，謝市長是國民黨內爭取連任縣市，步伐上會快一點，鄭主席剛上任，黨務人士和縣市首長提名的布局是正常的狀態。民進黨在基隆是艱困選區，提名的整體討論還沒輪到基隆，尚未到徵詢及討論的階段。