國旅衰退 台東黃金地段公教會館轉型公務宿舍

位於台東市黃金地段、擁有88間客房的台東公教會館，去年規劃委外經營，但因國旅衰退，經4次招標未果，台東縣長饒慶鈴今天宣布將轉型為公務員宿舍。

台東縣公教會館位於台東市南京路，為7層樓建築，館內1樓設服務台、商務中心及餐廳，2至7樓為客房，總計88間客房。套房布置優雅，影視衛浴設施齊全，座落於台東中心優越位置，不但鄰近各觀光點，且擁有快速、便捷的交通運輸服務。

去年4月間規劃委外經營，截至目前經過4次招標，乏人問津。

台東縣議會今天進行定期大會縣長施政報告，饒慶鈴在施政報告中宣布，公教會館經4次招商未果，將整建為公務員宿舍，活化公教會館。

負責管理的台東縣政府民政處長林宏義接受中央社記者訪問表示，公教會館已老舊，必須花一筆錢整修，又碰上目前國旅衰退，所以業者沒興趣。

台東公教會館興建於民國74年，當時興建目的因為台東縣幅員遼闊，交通不便，提供公務員和教師到台東縣政府洽公住宿，後來由縣政府以公共造產經營住宿業務，去年4月規劃委外經營。