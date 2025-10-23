快訊

花蓮洪災滿月 失聯者託夢家屬「每天在上面走來走去 怎找不到我？」

雞魯、魯肉飯都變貴了！鬍鬚張外送平台漲15% 業者澄清：與豬瘟無關

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

國旅衰退 台東黃金地段公教會館轉型公務宿舍

中央社／ 台東縣23日電

位於台東市黃金地段、擁有88間客房的台東公教會館，去年規劃委外經營，但因國旅衰退，經4次招標未果，台東縣長饒慶鈴今天宣布將轉型為公務員宿舍。

台東縣公教會館位於台東市南京路，為7層樓建築，館內1樓設服務台、商務中心及餐廳，2至7樓為客房，總計88間客房。套房布置優雅，影視衛浴設施齊全，座落於台東中心優越位置，不但鄰近各觀光點，且擁有快速、便捷的交通運輸服務。

去年4月間規劃委外經營，截至目前經過4次招標，乏人問津。

台東縣議會今天進行定期大會縣長施政報告，饒慶鈴在施政報告中宣布，公教會館經4次招商未果，將整建為公務員宿舍，活化公教會館。

負責管理的台東縣政府民政處長林宏義接受中央社記者訪問表示，公教會館已老舊，必須花一筆錢整修，又碰上目前國旅衰退，所以業者沒興趣。

台東公教會館興建於民國74年，當時興建目的因為台東縣幅員遼闊，交通不便，提供公務員和教師到台東縣政府洽公住宿，後來由縣政府以公共造產經營住宿業務，去年4月規劃委外經營。

公務員 國旅

延伸閱讀

財劃法台東獲131億加減只剩20億元 饒慶鈴怨：早知別當財政模範生

台東縣啟動非洲豬瘟防疫應變措施 禁運禁宰5天

台東百歲人瑞寫真書發表 饒慶鈴開箱他們的故事

選前曾為郝龍斌站台 饒慶鈴大方祝賀鄭麗文：再誕生1女性黨主席

相關新聞

影／像颱風肆虐...百噸海廢淹大武崙沙灘 清運估4天

近日因東北季風及颱風外圍環流共伴效應肆虐，基隆連日大雨，大風大浪把海洋廢棄物都打上大武崙沙灘，布滿塑膠瓶、漁網、漁具、保...

「謝謝你們來過光復」 花蓮將推優惠邀善心人士回花蓮玩

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，過去一個月救災不停歇，花蓮縣觀光協會直言退房潮最大影響是事發後一周，隨著涵管便道開通，訂房...

綠鬣蜥入侵台東森林公園 縣府今成功抓捕移除

台東森林公園附近發現1隻外來種綠鬣蜥，立即向縣府通報，縣府隨即啟動應變機制，請生態團隊及農業部林業及自然保育署台東分署組...

台東森林公園入園客減？縣府：颱風豪雨影響與門票調漲無關

台東市區知名觀光休閒景點森林公園，縣府今年廢止原有自治條例改為管理辦法，同時自7月1日起調高入園價為80元，引起民眾質疑...

基隆獲環境力特別傑出獎 謝國樑：推動環境永續與綠能轉型

2025永續城市SDGs大調查今天公布成果並頒獎，基隆市榮獲「環境力特別傑出獎」。市長謝國樑說，他上任以來市府積極推動城...

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

雨不停歇，宜蘭縣土石流紅色警戒溪流增至23條，為避免災情，針對頭城鎮大里里、合興里，南澳鄉東岳村和蘇澳鎮永春里、永樂里、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。