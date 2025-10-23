「謝謝你們來過光復」 花蓮將推優惠邀善心人士回花蓮玩

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，過去一個月救災不停歇，花蓮縣觀光協會直言退房潮最大影響是事發後一周，隨著涵管便道開通，訂房也逐漸回溫，未來至明年5月將辦旅宿、體驗課程等優惠活動，感謝各界幫助光復重建的善心人士。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，洪災對花蓮觀光產業確實有影響，但經濟損失仍集中在光復。花蓮縣部分除了退房，旅宿業影響最大是9月23日至30日，其他觀光層面的損失並不明顯。

他提及，災後已經一個月，協會目前規畫活動，集結花蓮旅宿業、伴手禮店、海洋公園，以及體驗行程如賞鯨、獨木舟、立槳等業者，將提供優惠價格給曾幫助過光復的善心人士，不論是捐款、捐物資或到場鏟土的民眾，甚至如中國信託捐2000萬元等企業的員工，都從寬認定。