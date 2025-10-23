聽新聞
0:00 / 0:00
「謝謝你們來過光復」 花蓮將推優惠邀善心人士回花蓮玩
花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，過去一個月救災不停歇，花蓮縣觀光協會直言退房潮最大影響是事發後一周，隨著涵管便道開通，訂房也逐漸回溫，未來至明年5月將辦旅宿、體驗課程等優惠活動，感謝各界幫助光復重建的善心人士。
花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，洪災對花蓮觀光產業確實有影響，但經濟損失仍集中在光復。花蓮縣部分除了退房，旅宿業影響最大是9月23日至30日，其他觀光層面的損失並不明顯。
他提及，災後已經一個月，協會目前規畫活動，集結花蓮旅宿業、伴手禮店、海洋公園，以及體驗行程如賞鯨、獨木舟、立槳等業者，將提供優惠價格給曾幫助過光復的善心人士，不論是捐款、捐物資或到場鏟土的民眾，甚至如中國信託捐2000萬元等企業的員工，都從寬認定。
陳義豐說，過去一個月，各界來光復救災，並沒有心情旅遊，因此希望推出優惠，邀請這些善心人士到明年3月前再回花蓮玩。另外，花蓮飯店、民宿和伴手禮店會騰出空間，販售光復許多伴手禮店或小農的商品，協助光復鄉親於盡快恢復經濟收入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言