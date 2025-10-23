快訊

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

「謝謝你們來過光復」 花蓮將推優惠邀善心人士回花蓮玩

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
來自全國外地的「鏟子超人」自發性協助救災，台鐵持續加強疏運服務至15日。本報資料照片圖為花蓮光復鄉居民日前穿著族服，在車站月台拉布條向「鏟子超人」致謝。本報資料照片
來自全國外地的「鏟子超人」自發性協助救災，台鐵持續加強疏運服務至15日。本報資料照片圖為花蓮光復鄉居民日前穿著族服，在車站月台拉布條向「鏟子超人」致謝。本報資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，過去一個月救災不停歇，花蓮縣觀光協會直言退房潮最大影響是事發後一周，隨著涵管便道開通，訂房也逐漸回溫，未來至明年5月將辦旅宿、體驗課程等優惠活動，感謝各界幫助光復重建的善心人士。 

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，洪災對花蓮觀光產業確實有影響，但經濟損失仍集中在光復。花蓮縣部分除了退房，旅宿業影響最大是9月23日至30日，其他觀光層面的損失並不明顯。

他提及，災後已經一個月，協會目前規畫活動，集結花蓮旅宿業、伴手禮店、海洋公園，以及體驗行程如賞鯨、獨木舟、立槳等業者，將提供優惠價格給曾幫助過光復的善心人士，不論是捐款、捐物資或到場鏟土的民眾，甚至如中國信託捐2000萬元等企業的員工，都從寬認定。

陳義豐說，過去一個月，各界來光復救災，並沒有心情旅遊，因此希望推出優惠，邀請這些善心人士到明年3月前再回花蓮玩。另外，花蓮飯店、民宿和伴手禮店會騰出空間，販售光復許多伴手禮店或小農的商品，協助光復鄉親於盡快恢復經濟收入。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，過去一個月救災不停歇，大量志工搭火車到光復車站，前往災區協助清理。本報資料照片／記者葉信菉攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，過去一個月救災不停歇，大量志工搭火車到光復車站，前往災區協助清理。本報資料照片／記者葉信菉攝影
大量志工湧入光復當鏟子超人，為家戶清除厚厚的汙泥。本報資料照片／記者葉信菉攝影
大量志工湧入光復當鏟子超人，為家戶清除厚厚的汙泥。本報資料照片／記者葉信菉攝影

花蓮 馬太鞍溪 光復鄉 堰塞湖

延伸閱讀

花蓮洪災滿月 600到8千人撤離決策幕後曝光

19死5失蹤 別忘了光復鄉⋯洪災滿月重建之路還很漫長

「挖土機超人」林鴻森救災感染亡今家祭 總統頒褒揚令表彰義舉

花蓮堰塞湖洪災將滿月 張善政今表揚救災英雄：繼續挺花蓮

相關新聞

「謝謝你們來過光復」 花蓮將推優惠邀善心人士回花蓮玩

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，過去一個月救災不停歇，花蓮縣觀光協會直言退房潮最大影響是事發後一周，隨著涵管便道開通，訂房...

台東森林公園入園客減？縣府：颱風豪雨影響與門票調漲無關

台東市區知名觀光休閒景點森林公園，縣府今年廢止原有自治條例改為管理辦法，同時自7月1日起調高入園價為80元，引起民眾質疑...

基隆獲環境力特別傑出獎 謝國樑：推動環境永續與綠能轉型

2025永續城市SDGs大調查今天公布成果並頒獎，基隆市榮獲「環境力特別傑出獎」。市長謝國樑說，他上任以來市府積極推動城...

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

雨不停歇，宜蘭縣土石流紅色警戒溪流增至23條，為避免災情，針對頭城鎮大里里、合興里，南澳鄉東岳村和蘇澳鎮永春里、永樂里、...

影／東北季風發威 台東吹「風飛沙」…市區、縱谷一片沙塵暴

台東地區今天中午出現「風飛沙」沙塵暴景象，揚塵沿著卑南溪飛往市區及縱谷地區，導致市區的房屋，車子都被蓋上了一層灰，縣府及...

影／基隆碧砂漁港大浪越堤一波波 3遊艇沉沒、1翻覆災情慘

受風神颱風外圍環流影響連日豪大雨，基隆碧砂漁港防波堤昨天越浪非常嚴重，造成海水溢流到漁港碼頭，到今天上午為止，遊艇港內有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。