台東森林公園入園客減？縣府：颱風豪雨影響與門票調漲無關

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市區知名觀光休閒景點森林公園，自今年7月1日起調高入園價為80元，根據縣府資料統計7至9月入園人數，比去年同期減少7千餘人。記者尤聰光／攝影
台東市區知名觀光休閒景點森林公園，縣府今年廢止原有自治條例改為管理辦法，同時自7月1日起調高入園價為80元，引起民眾質疑會影響觀光。根據縣府資料統計7至9月入園人數，比去年同期減少7千餘人。農業處表示，人數減少是受颱風豪雨影響。

農業處指出，今年暑假就接連遭受丹娜絲及楊柳颱風影響，以及連續好幾波豪大雨，致使遊客量銳減，衝擊縣內大型活動，也連帶衝擊縣內各觀光旅遊景點；因此，森林公園調漲門票後，並未降低遊客買單入園意願，主要受颱風及連續豪雨影響，數據才會減少。

根據縣府統計7至9月森林公園付費入園人數為2萬3750人次，去年同期付費入園人數為3萬1053人次，共減少7303人次。有民眾質疑認為遊客減少，和門票調漲脫不了關係，畢竟走馬看花的行程要花80元，確實有點貴，憂心未來入園人數會愈來愈少，減少收入。

台東縣政府2017年制定「台東縣森林公園管理自治條例」，在地鄉親免入園費，外縣市遊客須收入園費30元，但縣府考量經過這麼多年物價上漲，加上面積近300公頃的管理維修和人事經費沉重，因此於今年5月提廢止原有自治條例改為管理辦法，並將票價調整至80元。

公園售票人員私下表示，門票調漲後，人潮確實沒有過去這麼多，不少遊客看入園要收80元，就打堂退股，甚至來過的遊客會問為什麼漲價。不過，有遊客認為，80元還可以接受，因為公園裡不只有森林花叢，還有很多設施都需要經費維護，調漲不為過。

