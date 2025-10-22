快訊

連假效應短多下車 台指期夜盤一度下跌153點

作家蔡璧名病逝 曾罹癌以中醫武術調養…生前給4叮嚀

中職／台灣大賽大延期 G4改26日、G5起27日依序開打

基隆獲環境力特別傑出獎 謝國樑：推動環境永續與綠能轉型

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市獲環境力特別傑出獎，市長謝國樑出席領獎。圖／基隆市政府提供
基隆市獲環境力特別傑出獎，市長謝國樑出席領獎。圖／基隆市政府提供

2025永續城市SDGs大調查今天公布成果並頒獎，基隆市榮獲「環境力特別傑出獎」。市長謝國樑說，他上任以來市府積極推動城市永續與綠能轉型，鼓勵青年汰換油車、申請電動機車，讓政策更貼近生活，基隆電動機車比率已達全台最高。

今周刊舉辦永續城市SDGs大調查，以社會力、經濟力、環境力三大面向為主，並結合綜合統計指標與民意調查，比例為七比三，選出全台六都及非六都的最佳永續城市。

謝國樑表示，上任以來市府積極推動城市永續轉型，讓永續成為城市進步的重要指標。基隆為全國機車密度最高的城市之一，市府從交通政策著手，鼓勵青年汰換油車、申請電動機車，讓政策更貼近生活。如今，基隆電動機車比率已達全台最高。

謝國樑說，市府推動機車產業輔導綠能轉型補助計畫，協助傳統車行升級轉型，兼顧產業生計與環境永續，未來也將逐步推動大型運具電動化。

謝國樑說，基隆市持續推動乾淨家園政策，從街道、市容到港灣全面提升整潔與美觀，打造對環境友善、對地球負責的城市樣貌，達成實踐永續發展的城市願景。

電動機車 永續 基隆

延伸閱讀

北北基桃21日是否停班課 謝國樑：晚間8時宣布

鄭麗文當選 謝國樑：希望主席定期和縣市長聚會商討國策 讓民眾更有感

海大72周年慶表揚署長、立委等10傑出校友 謝國樑、童子瑋同台

點盧秀燕總統最適合人選 謝國樑：國民黨新主席無私精神最重要

相關新聞

基隆獲環境力特別傑出獎 謝國樑：推動環境永續與綠能轉型

2025永續城市SDGs大調查今天公布成果並頒獎，基隆市榮獲「環境力特別傑出獎」。市長謝國樑說，他上任以來市府積極推動城...

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

雨不停歇，宜蘭縣土石流紅色警戒溪流增至23條，為避免災情，針對頭城鎮大里里、合興里，南澳鄉東岳村和蘇澳鎮永春里、永樂里、...

影／東北季風發威 台東吹「風飛沙」…市區、縱谷一片沙塵暴

台東地區今天中午出現「風飛沙」沙塵暴景象，揚塵沿著卑南溪飛往市區及縱谷地區，導致市區的房屋，車子都被蓋上了一層灰，縣府及...

影／基隆碧砂漁港大浪越堤一波波 3遊艇沉沒、1翻覆災情慘

受風神颱風外圍環流影響連日豪大雨，基隆碧砂漁港防波堤昨天越浪非常嚴重，造成海水溢流到漁港碼頭，到今天上午為止，遊艇港內有...

雨下不停…宜蘭五結鄉利澤西路道路、稻田全被淹 居民憂釀災

豪雨致災，宜蘭五結鄉利澤西路因為一旁的五股圳河水溢出，造成路面淹水約50公分，原本的道路變水路、稻田變汪洋，附近民宿及民...

豪雨狂襲！宜蘭擴大土石流紅色警戒區 頭城鎮緊急撤離居民34人

宜蘭從昨晚至今雨勢幾乎沒停過，除了昨天列入土石流紅色警戒蘇澳鎮兩個里，又擴大新增頭城鎮大里里、合興里為紅色警戒區域，頭城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。