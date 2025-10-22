基隆獲環境力特別傑出獎 謝國樑：推動環境永續與綠能轉型

2025永續城市SDGs大調查今天公布成果並頒獎，基隆市榮獲「環境力特別傑出獎」。市長謝國樑說，他上任以來市府積極推動城市永續與綠能轉型，鼓勵青年汰換油車、申請電動機車，讓政策更貼近生活，基隆電動機車比率已達全台最高。

今周刊舉辦永續城市SDGs大調查，以社會力、經濟力、環境力三大面向為主，並結合綜合統計指標與民意調查，比例為七比三，選出全台六都及非六都的最佳永續城市。

謝國樑表示，上任以來市府積極推動城市永續轉型，讓永續成為城市進步的重要指標。基隆為全國機車密度最高的城市之一，市府從交通政策著手，鼓勵青年汰換油車、申請電動機車，讓政策更貼近生活。如今，基隆電動機車比率已達全台最高。

謝國樑說，市府推動機車產業輔導綠能轉型補助計畫，協助傳統車行升級轉型，兼顧產業生計與環境永續，未來也將逐步推動大型運具電動化。

謝國樑說，基隆市持續推動乾淨家園政策，從街道、市容到港灣全面提升整潔與美觀，打造對環境友善、對地球負責的城市樣貌，達成實踐永續發展的城市願景。