宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人
雨不停歇，宜蘭縣土石流紅色警戒溪流增至23條，為避免災情，針對頭城鎮大里里、合興里，南澳鄉東岳村和蘇澳鎮永春里、永樂里、聖湖里及聖愛里等村里，縣政府通知公所針對住戶進行疏散避難勸告或強制撤離，共計撤離349人，以蘇澳鎮最多占了將近半數。
截至今天中午，根據農業部監測公布的土石流潛勢溪流紅色警戒，宜蘭共有23條，位於雨勢較集中的鄉鎮，包括15年前因1021梅姬颱風致災的蘇澳鎮，公所在兩天前就全面戒備防為，另外還有鄰近新北市宜蘭最北的頭城鎮，昨晚山邊雨量也相當驚人，南澳鄉則是部落山地鄉。
蘇澳鎮永春及永樂里是第一波撤離民眾近百人，被安置在鎮公所樓上，部分居民去住親友家，蘇北里、聖湖里及聖愛里的列管戶從昨晚至今也陸續撤離。今天位於蘇澳鎮七星嶺步道入口，出現一道泥流，汽機車經過相當危險；南方澳遊客中心旁的野溪暴漲，下方圍牆也宛如噴水瀑布，險象環生。
頭城鎮大里里、合興里則是昨晚新增的土石流紅色警戒區，連夜撤離60餘人；山區雨勢驚人，南澳鄉武塔村、碧候村、金岳村及金洋等四村共撤離一百多人，光是碧候村就撤走了101人。
縣政府表示，這場雨暫時還不會停止，請民眾提高戒備，遇有緊急狀況，請立即通報，同時配合各公所進行撤離動作，等到安全再回家。
