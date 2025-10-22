快訊

影／東北季風發威 台東吹「風飛沙」…市區、縱谷一片沙塵暴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
滾滾揚塵直撲市區及縱谷地區，不僅遮蔽視線，更讓遠處景貌都無法清楚看見。圖／讀者提供
滾滾揚塵直撲市區及縱谷地區，不僅遮蔽視線，更讓遠處景貌都無法清楚看見。圖／讀者提供

台東地區今天中午出現「風飛沙」沙塵暴景象，揚塵沿著卑南溪飛往市區及縱谷地區，導致市區的房屋，車子都被蓋上了一層灰，縣府及第八河川分署表示，卑南溪水覆蓋的工程因被樺加沙颱風沖毀，目前正搶修中。

沙塵暴從卑南溪捲起，滾滾揚塵直撲市區及縱谷地區，不僅遮蔽視線，更讓遠處景貌都無法清楚看見。許多居民面對風飛沙雖感到困擾，也習以為常。周姓市民說，騎摩托車嘴巴都吃到沙，眼睛感到不舒服。吳姓市民則說，外出全身都是沙。

造成這次沙塵暴的主要原因是卑南溪防塵設施遭樺加沙颱風沖毀，影響面積超過190公頃，導致今天強勁東北季風過境，溪床暴露受強風吹襲，掀起大量揚塵。

縣環保局表示，修復工作已進行約2周，才恢復到8成，目前重型機具持續修復，希望盡快完成修復水覆蓋工作，讓居民免受風飛沙之苦。

東北季風發威，台東地區今天中午出現「風飛沙」沙塵暴景象，揚塵沿著卑南溪飛往市區及縱谷地區。圖／讀者提供
東北季風發威，台東地區今天中午出現「風飛沙」沙塵暴景象，揚塵沿著卑南溪飛往市區及縱谷地區。圖／讀者提供

