影／東北季風發威 台東吹「風飛沙」…市區、縱谷一片沙塵暴

台東地區今天中午出現「風飛沙」沙塵暴景象，揚塵沿著卑南溪飛往市區及縱谷地區，導致市區的房屋，車子都被蓋上了一層灰，縣府及第八河川分署表示，卑南溪水覆蓋的工程因被樺加沙颱風沖毀，目前正搶修中。

沙塵暴從卑南溪捲起，滾滾揚塵直撲市區及縱谷地區，不僅遮蔽視線，更讓遠處景貌都無法清楚看見。許多居民面對風飛沙雖感到困擾，也習以為常。周姓市民說，騎摩托車嘴巴都吃到沙，眼睛感到不舒服。吳姓市民則說，外出全身都是沙。

造成這次沙塵暴的主要原因是卑南溪防塵設施遭樺加沙颱風沖毀，影響面積超過190公頃，導致今天強勁東北季風過境，溪床暴露受強風吹襲，掀起大量揚塵。