影／基隆碧砂漁港大浪越堤一波波 3遊艇沉沒、1翻覆災情慘

受風神颱風外圍環流影響連日豪大雨，基隆碧砂漁港防波堤昨天越浪非常嚴重，造成海水溢流到漁港碼頭，到今天上午為止，遊艇港內有3船遊艇沉沒、1艘翻覆，災情慘重，今天風浪大，預計明天才能吊掛。

基隆市府產發處長蔡馥嚀說，昨天碧砂漁港外防波堤越浪非常嚴重，造成海水溢流到漁港碼頭，昨天先封鎖西區防波堤入口通道封鎖，但其他場域未封鎖，昨天到今天都有大風浪又遇到漲潮，提醒民眾不要進入。

蔡馥嚀表示，到今天統計港內有4艘船毀損，有翻覆或沉沒的情況，今天風浪還沒有穩定，待明天再吊掛，目前並未發現有漏油，會持續關注。

蔡馥嚀說，以往颱風警報發布後，港內船主都會研商是否把船吊上來，尤其是小型遊艇或自用遊艇，但這次主要是外圍環流影響，先前有提醒纜繩加固，本來預估港內風浪不會如此大，但這次越堤浪出乎意料的大，面對極端氣候，颱風頻傳，會提醒船主未來要有更周嚴的預防準備工作。

資深救援教練、里海號船長王銘祥在臉書說，他的里海號平安度過，港內目前已經3艘沉沒，1艘半沉，災情嚴重。