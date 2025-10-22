快訊

豪雨釀災！台鐵平溪線路基掏空逾百公尺 「短時間難復駛」

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆碧砂漁港大浪越堤一波波 3遊艇沉沒、1翻覆災情慘

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆碧砂漁港大浪越堤，遊艇港內3船沉沒、1翻覆災情慘。記者游明煌／攝影
基隆碧砂漁港大浪越堤，遊艇港內3船沉沒、1翻覆災情慘。記者游明煌／攝影

受風神颱風外圍環流影響連日豪大雨，基隆碧砂漁港防波堤昨天越浪非常嚴重，造成海水溢流到漁港碼頭，到今天上午為止，遊艇港內有3船遊艇沉沒、1艘翻覆，災情慘重，今天風浪大，預計明天才能吊掛。

基隆市府產發處長蔡馥嚀說，昨天碧砂漁港外防波堤越浪非常嚴重，造成海水溢流到漁港碼頭，昨天先封鎖西區防波堤入口通道封鎖，但其他場域未封鎖，昨天到今天都有大風浪又遇到漲潮，提醒民眾不要進入。

蔡馥嚀表示，到今天統計港內有4艘船毀損，有翻覆或沉沒的情況，今天風浪還沒有穩定，待明天再吊掛，目前並未發現有漏油，會持續關注。

蔡馥嚀說，以往颱風警報發布後，港內船主都會研商是否把船吊上來，尤其是小型遊艇或自用遊艇，但這次主要是外圍環流影響，先前有提醒纜繩加固，本來預估港內風浪不會如此大，但這次越堤浪出乎意料的大，面對極端氣候，颱風頻傳，會提醒船主未來要有更周嚴的預防準備工作。

資深救援教練、里海號船長王銘祥在臉書說，他的里海號平安度過，港內目前已經3艘沉沒，1艘半沉，災情嚴重。

王銘祥透露，碧砂漁港當剿蓋好後，因港內冬天平穩度相當差，導致很多漁船都不去停泊，差點變蚊子港。後來玩遊艇的「敢死隊」慢慢進來停，之後改成遊艇港，改成遊艇港也蓋了浮動碼頭，還沒驗收就壞了一大半，最後以因天災損壞收場到現在。「東北季風浪就這樣大，浪都越堤，這也是漁船不停的原因之一。」

基隆碧砂漁港大浪越堤，遊艇港內3船沉沒、1翻覆災情慘。記者游明煌／攝影
基隆碧砂漁港大浪越堤，遊艇港內3船沉沒、1翻覆災情慘。記者游明煌／攝影
基隆碧砂漁港大浪越堤，遊艇港內3船沉沒、1翻覆災情慘。記者游明煌／攝影
基隆碧砂漁港大浪越堤，遊艇港內3船沉沒、1翻覆災情慘。記者游明煌／攝影

遊艇 碼頭 颱風

延伸閱讀

雨下不停！ 7縣市大雨特報 台北市「紫爆」、基隆北海岸及宜蘭留意大豪雨

影／基隆八斗子重現「鏢旗魚台」 漁民慓悍英姿成熱門打卡點

和平島公園「島嶼生活節」明還有1天 吹海風享音樂品嘗美食

影／海龜岩等山海美景 基隆宣布外木山500公尺中秋合法烤肉

相關新聞

影／東北季風發威 台東吹「風飛沙」…市區、縱谷一片沙塵暴

台東地區今天中午出現「風飛沙」沙塵暴景象，揚塵沿著卑南溪飛往市區及縱谷地區，導致市區的房屋，車子都被蓋上了一層灰，縣府及...

影／基隆碧砂漁港大浪越堤一波波 3遊艇沉沒、1翻覆災情慘

受風神颱風外圍環流影響連日豪大雨，基隆碧砂漁港防波堤昨天越浪非常嚴重，造成海水溢流到漁港碼頭，到今天上午為止，遊艇港內有...

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

雨不停歇，宜蘭縣土石流紅色警戒溪流增至23條，為避免災情，針對頭城鎮大里里、合興里，南澳鄉東岳村和蘇澳鎮永春里、永樂里、...

雨下不停…宜蘭五結鄉利澤西路道路、稻田全被淹 居民憂釀災

豪雨致災，宜蘭五結鄉利澤西路因為一旁的五股圳河水溢出，造成路面淹水約50公分，原本的道路變水路、稻田變汪洋，附近民宿及民...

豪雨狂襲！宜蘭擴大土石流紅色警戒區 頭城鎮緊急撤離居民34人

宜蘭從昨晚至今雨勢幾乎沒停過，除了昨天列入土石流紅色警戒蘇澳鎮兩個里，又擴大新增頭城鎮大里里、合興里為紅色警戒區域，頭城...

影／宜蘭山區雨勢驚人 大同鄉台7線88.3公里道路坍方中斷

宜蘭縣大同鄉山區今晨滂沱大雨，上午8時30分許，雨勢引發台7線88.3公里處土石坍塌，雙向道路受阻，無人車受困，公路單位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。