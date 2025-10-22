雨下不停…宜蘭五結鄉利澤西路道路、稻田全被淹 居民憂釀災

豪雨致災，宜蘭五結鄉利澤西路因為一旁的五股圳河水溢出，造成路面淹水約50公分，原本的道路變水路、稻田變汪洋，附近民宿及民家宛如泡在水中，居民擔心若再持續下雨，可能淹進家裡，大家都很緊張。

五結鄉利澤村地勢低窪，附近是五十二甲濕地。傾盆大雨從昨晚至今下不停，大量雨流湧入五股圳一時無法宣洩，溢流到路面，造成利澤西路嚴重淹水，放眼望去淹水最嚴重的地方，只能見到半根電桿。

小貨車不小心經過熄火再開，好不容易闖出危險區，警方隨即拉起封鎖線，避免人車誤入。民眾表示，水淺的地方，還是有駕駛人會慢慢通過，但是水深的地方已經禁止通行，這樣的水也讓民眾相當擔心，如果雨再不停，住家都會被淹。