雨下不停…宜蘭五結鄉利澤西路道路、稻田全被淹 居民憂釀災
豪雨致災，宜蘭五結鄉利澤西路因為一旁的五股圳河水溢出，造成路面淹水約50公分，原本的道路變水路、稻田變汪洋，附近民宿及民家宛如泡在水中，居民擔心若再持續下雨，可能淹進家裡，大家都很緊張。
五結鄉利澤村地勢低窪，附近是五十二甲濕地。傾盆大雨從昨晚至今下不停，大量雨流湧入五股圳一時無法宣洩，溢流到路面，造成利澤西路嚴重淹水，放眼望去淹水最嚴重的地方，只能見到半根電桿。
小貨車不小心經過熄火再開，好不容易闖出危險區，警方隨即拉起封鎖線，避免人車誤入。民眾表示，水淺的地方，還是有駕駛人會慢慢通過，但是水深的地方已經禁止通行，這樣的水也讓民眾相當擔心，如果雨再不停，住家都會被淹。
縣政府表示，當地是五十二甲濕地的低窪區，部分甚至低於海平面，無法抽水，只能等到淹水慢慢退去，請用路人及住戶小心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言