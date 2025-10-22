快訊

台東漂流木開放撿拾 不限尺寸可用鏈鋸

中央社／ 台東縣22日電

颱風樺加沙在台東山區降下豪大雨將倒木、枯樹帶到海邊和溪流，林保署台東分署公告22日起開放民眾撿拾漂流木，撿拾不限尺寸和重量，可用鏈鋸，允許小型車搬運。

農業部林業及自然保育署台東分署經營企劃科長林秋綿今天接受中央社記者訪問表示，22日起台東分署開放轄管海岸地區保安林漂流木自由撿拾，這次延續「原則准許、例外禁止」精神，放寬撿拾規格與搬運方式，允許民眾於現場裁切搬運漂流木，不僅提升海岸環境清理效率，也鼓勵民眾再利用漂流木，使資源循環再生，兼顧環境永續。

她進一步表示，過去有尺寸、重量及限用機械、車輛等規定。新的撿拾規定，只要無政府註記或烙印的木頭就可撿拾，且不限尺寸及重量，可使用手鋸或鏈鋸裁切，允許小型車輛搬運，但野溪及河川禁止機具搬運。

林秋綿表示，民眾若撿拾漂流木僅作薪材或收藏用途，可直接攜回，無需辦理登記；若欲加工轉售或因撿拾量大需使用車輛搬運，拾得人應攜帶身分證至臨時林產物檢查站辦理登記，貴重木逐支登記，非貴重木依整批重量登記，以取得合法產權證明。

為方便民眾辦理登記，於台東分署的知本、成功及大武工作站設置臨時檢查站，提供上班日（周一至周五，國定假日除外）上午9時至下午4時登記服務。

漂流木 台東 身分證

