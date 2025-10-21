聽新聞
基隆天橋屋頂鐵皮鬆脫 民眾憂傷人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市越跨南榮路的天橋頂棚鐵皮在強風中發生聲響，工務處檢視發現鐵皮壓條有2根螺栓鬆脫（紅圈處），將待風勢轉弱時維修。記者邱瑞杰／攝影
基隆市越跨南榮路的天橋頂棚鐵皮在強風中發生聲響，工務處檢視發現鐵皮壓條有2根螺栓鬆脫（紅圈處），將待風勢轉弱時維修。記者邱瑞杰／攝影

基隆近日風強雨急，南新街天橋頂棚鐵皮鬆脫發生聲響，有人擔心會脫落砸中人、車。基市府工務處表示，查看發現鐵皮壓條有2顆螺栓鬆脫，將派人修復。該天橋使用率低，配合南榮路整體道路改善計畫，將發包拆除。

近日風大，跨越南榮路的天橋金屬頂棚前晚發生異常聲響，民眾聽到後感到害怕，憂心如果被掀開，鐵皮隨強風飛舞恐傷及人車。

工務處派人前往查看後，發現天橋廊頂的壓條，有2根螺栓鬆脫，導致鐵皮鬆開，在強風中發出聲響，將待風勢轉弱時維修。

基市府分4期推動南榮路整體道路改善工程，改善人行空間。第1階段從南榮路393巷口至南新街口已完工，目前施作第2階段工程，範圍是南榮路393巷口至455巷，預計今年底完工。

工務處規畫讓用路人和當地居民先適應新的路型，明年再提出第3階段計畫爭取中央補助，施工範圍是南新街至愛三路核心區域，包括拆除南榮路、南新街口天橋，打造更友善人行環境。

這座天橋由跨越南新街和跨越南榮路的橋體組成，長約30公尺、寬度為3公尺。因使用率低，年長者或有無障礙需求人士也難使用，將配合南榮路整體道路改善計畫拆除，拚2027年第3季拆完。

