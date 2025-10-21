聽新聞
以為地震來襲！台東晚間警報大響嚇壞民眾 原來是氣象署發強風警報
台東今晚6時53分手機突然警報大響，不少民眾以為是地震來襲，紛紛準備奪門而出，仔細一看原來是中央氣象署發布10級強風緊急警報，民眾才鬆了一口氣。氣象署通知台東地區平均風9級以上或陣風11級以上。
中央氣象署今晚針對台東地區發布強風緊急警報，強調沿海及空曠地會有10級（時速89公里以上）強陣風。由於是下班休息及用餐時間，民眾手機警報大響，嚇壞不少人，都以為是地震來襲，準備防震。
根據氣象署資料表示，當風力來到「10級以上」，則對安全有威脅了。此時戶外活動已相當危險，除了吹落的物品亂飛，行車交通也有一定程度的影響，最好待在室內避免出門。
對台灣多數地區而言，10級以上的強風，通常只出現在颱風侵襲的時候。不過有些沿海及離島地區，在強烈的東北季風影響時也會發生；此外，在一些劇烈的對流影響時，偶爾也會出現非常小範圍的10級以上強風。
