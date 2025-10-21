快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

聽新聞
0:00 / 0:00

以為地震來襲！台東晚間警報大響嚇壞民眾 原來是氣象署發強風警報

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東今晚6點53分手機突然警報大響，不少民眾以為是地震來襲，紛紛準備奪門而出，仔細一看原來是中央氣象署發布10級強風緊急警報。記者尤聰光／攝影
台東今晚6點53分手機突然警報大響，不少民眾以為是地震來襲，紛紛準備奪門而出，仔細一看原來是中央氣象署發布10級強風緊急警報。記者尤聰光／攝影

台東今晚6時53分手機突然警報大響，不少民眾以為是地震來襲，紛紛準備奪門而出，仔細一看原來是中央氣象署發布10級強風緊急警報，民眾才鬆了一口氣。氣象署通知台東地區平均風9級以上或陣風11級以上。

中央氣象署今晚針對台東地區發布強風緊急警報，強調沿海及空曠地會有10級（時速89公里以上）強陣風。由於是下班休息及用餐時間，民眾手機警報大響，嚇壞不少人，都以為是地震來襲，準備防震。

根據氣象署資料表示，當風力來到「10級以上」，則對安全有威脅了。此時戶外活動已相當危險，除了吹落的物品亂飛，行車交通也有一定程度的影響，最好待在室內避免出門。

對台灣多數地區而言，10級以上的強風，通常只出現在颱風侵襲的時候。不過有些沿海及離島地區，在強烈的東北季風影響時也會發生；此外，在一些劇烈的對流影響時，偶爾也會出現非常小範圍的10級以上強風。

警報 氣象署 台東

延伸閱讀

蘭嶼驚悚工安意外！工人疑遭強風吹落 鋼筋刺穿身軀

復業才1個月…台中新光三越玻璃疑遭強風吹破 業者回應了

天橋屋頂鐵皮發怪聲 民眾憂掀開後成為傷人「血滴子」

影／台中市海線吹起強勁東北季風 50歲老婦不敵瞬間強側風倒地

相關新聞

以為地震來襲！台東晚間警報大響嚇壞民眾 原來是氣象署發強風警報

台東今晚6時53分手機突然警報大響，不少民眾以為是地震來襲，紛紛準備奪門而出，仔細一看原來是中央氣象署發布10級強風緊急...

海大2學生助攻！基隆八斗社區鏢旗魚台成打卡景點 探索大坪海岸更輕鬆

基隆市八斗社區「鏢旗魚台」成打卡景點，並推出全新導覽手冊，國立台灣海洋大學文創系學生許馨方和游千慧是推手。兩人透過與社區...

宜蘭「金柑」採收前遇雨果實爆裂 縣府勘災爭取現金救助

風神颱風外圍環流及東北季風帶來豪大雨，造成宜蘭部分蔬果災損，尤其下個月中將進入採收的蘭陽「金柑」正值中果生長期，遭受連日...

天橋屋頂鐵皮發怪聲 民眾憂掀開後成為傷人「血滴子」

基隆市南榮路、南新街口的天橋，頂棚鐵皮在強風中發生聲響，民眾擔心被強風掀開後，會成為傷人的「血滴子」。工務處今天表示，鐵...

風神颱風外圍環流及東北季風來襲 宜蘭鄉鎮市調整垃圾收運時間

風神颱風外圍環流及東北季風影響，宜蘭放豪雨假，今晚沿線收運垃圾除了大同鄉及壯圍鄉停收，南澳鄉提早收，其餘各鄉鎮市公所維持...

全台唯一爽放「豪雨假」！民眾留言讚爆宜蘭縣府：幸福來得太突然

受風神颱風外圍環流及東北季風共伴帶來豪雨，宜蘭今天停班停課，成為全台唯一全縣放「豪雨假」縣市，相較台北市長蔣萬安被罵翻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。