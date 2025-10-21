海大2學生助攻！基隆八斗社區鏢旗魚台成打卡景點 探索大坪海岸更輕鬆

基隆市八斗社區「鏢旗魚台」成打卡景點，並推出全新導覽手冊，國立台灣海洋大學文創系學生許馨方和游千慧是推手。兩人透過與社區合作，實踐文化創意與設計觀點學習成果，並為社區創造新的觀光生機，覺得很開心。

海大今天表示，研習海洋文創設計產業學士學位學程的許馨方大游千慧，提出「八斗里觀光遊程與文創設計行銷推廣計畫」，在教育部高教起飛圓夢計畫支持下，攜手八斗社區發展協會為社區創作鏢旗魚台，並以當地產業及景點設計一系列作品。

基市府日前舉辦「八斗饗宴食魚推廣暨鏢旗魚台成果發表會」，海大專案助理教授侯鵬暉代表文創系致詞，肯定學生在指導老師曾聖文協助下，創作「旗乘斗浪」作品，展現八斗子鏢旗魚躍海力道，以及學校和社區合作，傳承海洋文化的創作能量。

八斗社區發展協會參與創作的在地青年古卉卉說，希望以新的方式述說漁村的故事，鏢旗魚台完工是大家共同的驕傲，它不只是裝置藝術，更是一種精神象徵，提醒大家珍惜這片海與漁民的努力，也代表漁村的自信與新生。

許馨方說，因為這項計畫讓她獲得與社區洽談合作的寶貴經驗，並透過合作能夠讓她們把在校內的學習成果，實踐於現實環境中。游千慧表示，感謝八斗子社區提供合作機會，充實她們的實作經驗，設計過程中更瞭解八斗社區，也是另一種收穫。

海大指出，這次計畫成果有兩項主要作品，分別是位在福靈宮停車場空地的「旗乘鬥浪」地面彩繪，運用由內而外層層擴散的浪花與旗魚剪影，營造出旗魚沖破海浪、躍出水面的瞬間，展現動感與生命力，並透過鮮豔顯著的色彩，強調八斗漁村和旗魚之間密不可分的關係，傳承八斗子鏢旗魚文化，也傳達社區與海共生、漁人不畏艱辛，以及堅守的文化使命。

另一項作品是「大坪海岸遊程導覽地圖手冊」，正面以文字介紹大坪海岸的潮間帶生態與旅遊資訊，反面則以手繪風格呈現大坪海岸的實際分布範圍，並標示周邊景點與地標，兼具實用性與藝術美感，讓遊客能輕鬆探索八斗之美，更加認識大坪海岸。