宜蘭「金柑」採收前遇雨果實爆裂 縣府勘災爭取現金救助

風神颱風外圍環流及東北季風帶來豪大雨，造成宜蘭部分蔬果災損，尤其下個月中將進入採收的蘭陽「金柑」正值中果生長期，遭受連日風雨侵襲，造成裂果掉枝，代理縣長林茂盛今天前往果園勘災，心疼不已，要求農業處統計災損，向中央爭取現金救助。

金柑是宜蘭縣極具代表性的特色農作物，全縣種植面積約197.62公頃、年產量約2821公噸，產量占全國九成五以上，微酸微甜口感，是非常好的鹹性水果，入菜解膩且增加風味層次，深受消費者喜愛。

目前正值金柑中果生長期，預計將於11月中下旬起陸續採收，然而近日受風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，連日大雨已造成果樹損傷。代理縣長林茂盛今天會同農業處等相關單位前往礁溪鄉農友游石頭的金柑果園視察，抓起部分果實卻已經裂開且落果，枝葉也有損傷，肯定影響今年收成。

林茂盛提醒農友加強防範，做好果園排水與支架加固措施，他也指示農業處隨時掌握農業災情，與各鄉鎮市公所及農漁會保持緊密聯繫，持續統計災損情形後，應依「農業天然災害救助辦法」即時提報，向中央爭取現金救助，減輕農友損失與經濟負擔。