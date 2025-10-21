快訊

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭「金柑」採收前遇雨果實爆裂 縣府勘災爭取現金救助

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
快要可以採收的蘭陽金柑，遭雨襲後已經裂開且落果，造成農民損失。圖／縣府提供
快要可以採收的蘭陽金柑，遭雨襲後已經裂開且落果，造成農民損失。圖／縣府提供

風神颱風外圍環流及東北季風帶來豪大雨，造成宜蘭部分蔬果災損，尤其下個月中將進入採收的蘭陽「金柑」正值中果生長期，遭受連日風雨侵襲，造成裂果掉枝，代理縣長林茂盛今天前往果園勘災，心疼不已，要求農業處統計災損，向中央爭取現金救助。

金柑是宜蘭縣極具代表性的特色農作物，全縣種植面積約197.62公頃、年產量約2821公噸，產量占全國九成五以上，微酸微甜口感，是非常好的鹹性水果，入菜解膩且增加風味層次，深受消費者喜愛。

目前正值金柑中果生長期，預計將於11月中下旬起陸續採收，然而近日受風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，連日大雨已造成果樹損傷。代理縣長林茂盛今天會同農業處等相關單位前往礁溪鄉農友游石頭的金柑果園視察，抓起部分果實卻已經裂開且落果，枝葉也有損傷，肯定影響今年收成。

林茂盛提醒農友加強防範，做好果園排水與支架加固措施，他也指示農業處隨時掌握農業災情，與各鄉鎮市公所及農漁會保持緊密聯繫，持續統計災損情形後，應依「農業天然災害救助辦法」即時提報，向中央爭取現金救助，減輕農友損失與經濟負擔。

蘭陽金柑正處於小果與中果的成長期，連日遭大雨侵襲，已經傳出災情。圖／縣府提供
蘭陽金柑正處於小果與中果的成長期，連日遭大雨侵襲，已經傳出災情。圖／縣府提供
農民訴說這次風災襲果，金柑園區損失慘重。圖／縣府提供
農民訴說這次風災襲果，金柑園區損失慘重。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛會同農業處等相關單位前往礁溪鄉金柑果園視察，指示農業處統計災損，應依「農業天然災害救助辦法」，向中央爭取現金救助。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛會同農業處等相關單位前往礁溪鄉金柑果園視察，指示農業處統計災損，應依「農業天然災害救助辦法」，向中央爭取現金救助。圖／縣府提供
快要可以採收的蘭陽金柑，遭雨襲後已經裂開且落果，造成農民損失。圖／縣府提供
快要可以採收的蘭陽金柑，遭雨襲後已經裂開且落果，造成農民損失。圖／縣府提供

宜蘭 災損 林茂盛

延伸閱讀

全台唯一爽放「豪雨假」！民眾留言讚爆宜蘭縣府：幸福來得太突然

宜蘭地區恐有強降雨 縣府宣布明天停止上班上課

林茂盛提颱風梅姬之鑑 盼加速審蘇澳溪分洪計畫

心靈避風港…宜蘭第三處社區心衛中心今啟用 陪伴民眾給支持力量

相關新聞

天橋屋頂鐵皮發怪聲 民眾憂掀開後成為傷人「血滴子」

基隆市南榮路、南新街口的天橋，頂棚鐵皮在強風中發生聲響，民眾擔心被強風掀開後，會成為傷人的「血滴子」。工務處今天表示，鐵...

全台唯一爽放「豪雨假」！民眾留言讚爆宜蘭縣府：幸福來得太突然

受風神颱風外圍環流及東北季風共伴帶來豪雨，宜蘭今天停班停課，成為全台唯一全縣放「豪雨假」縣市，相較台北市長蔣萬安被罵翻...

海大2學生助攻！基隆八斗社區鏢旗魚台成打卡景點 探索大坪海岸更輕鬆

基隆市八斗社區「鏢旗魚台」成打卡景點，並推出全新導覽手冊，國立台灣海洋大學文創系學生許馨方和游千慧是推手。兩人透過與社區...

宜蘭「金柑」採收前遇雨果實爆裂 縣府勘災爭取現金救助

風神颱風外圍環流及東北季風帶來豪大雨，造成宜蘭部分蔬果災損，尤其下個月中將進入採收的蘭陽「金柑」正值中果生長期，遭受連日...

風神颱風外圍環流及東北季風來襲 宜蘭鄉鎮市調整垃圾收運時間

風神颱風外圍環流及東北季風影響，宜蘭放豪雨假，今晚沿線收運垃圾除了大同鄉及壯圍鄉停收，南澳鄉提早收，其餘各鄉鎮市公所維持...

基隆配電線路疑因風雨受損 饋線跳脫多數3分鐘復電 百戶仍停電待修

基隆市信二路、祥豐街、正榮街和立德路等一帶，今早因饋線跳脫停電。台電表示，多數用戶3分鐘內恢復供電，另有約100戶供電線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。