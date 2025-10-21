快訊

天橋屋頂鐵皮發怪聲 民眾憂掀開後成為傷人「血滴子」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市越跨南榮路的天橋頂棚鐵皮在強風中發生聲響，工務處檢視發現鐵皮壓條有2根螺栓鬆脫（紅圈處），將等風勢轉弱時維修。記者邱瑞杰／攝影
基隆市越跨南榮路的天橋頂棚鐵皮在強風中發生聲響，工務處檢視發現鐵皮壓條有2根螺栓鬆脫（紅圈處），將等風勢轉弱時維修。記者邱瑞杰／攝影

基隆市南榮路、南新街口的天橋，頂棚鐵皮在強風中發生聲響，民眾擔心被強風掀開後，會成為傷人的「血滴子」。工務處今天表示，鐵皮壓條有2根螺栓鬆脫，將等風勢轉弱時維修。這座天橋使用率低，預計明年爭取中央補助拆除。

東北季風南下，並與台灣南方颱風外圍環流共伴效應，基隆昨天和今天平均風6級以上，偶而有8級以上陣風。跨越南榮路的天橋金屬頂棚，昨晚發生異常聲響，民眾聽到後感到害怕，憂心如果被掀開，鐵處隨強風飛舞，可能傷及人車。

工務處表示，派人前往查看後，發現天橋廊頂的壓條，有兩根螺栓鬆脫，導致鐵皮鬆開，在強風中發出聲響，將等風勢轉弱時維修。

基市府分4期推動南榮路整體道路改善工程，改善人行空間。第1階段從南榮路393巷口至南新街口已完工，目前正在施作第2階段工程，範圍是南榮路393巷口至455巷，預計今年底完工。

工務處預計讓用路人和當地居民先適應新的路型，明年再提出第3階段計畫爭取中央補助，施工範圍是南新街至愛三路核心區域，包括拆除南榮路、南新街口天橋，打造更友善的人行環境。

這座天橋由跨越南新街和跨越南榮路的橋體組成，長約30公尺、寬度3公尺，並有階梯連接與南榮路平行，地勢較低的曲水街。

工務處長簡翊哲說，因為使用率低，年長者或有無障礙需求人士也難以利用，因此配合南榮路整體道路改善計畫拆除，希望能在2027年第3季拆除。

基隆市越跨南榮路的天橋頂棚鐵皮在強風中發生聲響，工務處檢視發現鐵皮壓條有2根螺栓鬆脫，將等風勢轉弱時維修。記者邱瑞杰／攝影
基隆市越跨南榮路的天橋頂棚鐵皮在強風中發生聲響，工務處檢視發現鐵皮壓條有2根螺栓鬆脫，將等風勢轉弱時維修。記者邱瑞杰／攝影
基隆市越跨南榮路的天橋頂棚鐵皮在強風中發生聲響，工務處檢視發現鐵皮壓條有2根螺栓鬆脫，將等風勢轉弱時維修。記者邱瑞杰／攝影
基隆市越跨南榮路的天橋頂棚鐵皮在強風中發生聲響，工務處檢視發現鐵皮壓條有2根螺栓鬆脫，將等風勢轉弱時維修。記者邱瑞杰／攝影

