快訊

NBA／「受不了詹皇假掰樣」 美記者爆料衛少聽他講話翻白眼

馬太鞍溪又現新堰塞湖！滿水達60萬公噸 恐24小時內溢流

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

聽新聞
0:00 / 0:00

全台唯一爽放「豪雨假」！民眾留言讚爆宜蘭縣府：幸福來得太突然

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
全台唯一爽放「豪雨假」的宜蘭，百貨公司近中午開門營業就湧入逛街購物及用餐人潮，絲毫不覺得有風雨。圖／讀者提供
全台唯一爽放「豪雨假」的宜蘭，百貨公司近中午開門營業就湧入逛街購物及用餐人潮，絲毫不覺得有風雨。圖／讀者提供

受風神颱風外圍環流及東北季風共伴帶來豪雨，宜蘭今天停班停課，成為全台唯一全縣放「豪雨假」縣市，相較台北市長蔣萬安被罵翻，網友紛紛上縣府官網留言，大讚代理縣長林茂盛「開出第一槍」、「這次有guts，不跟北北基」，民眾沒料到會放假，形容「這幸福來得太突然」。

滂沱大雨狂炸台北，台北市蔣萬安一早就被民眾罵翻，宜蘭今天風雨不大，民眾爽放「豪雨假」，大批網友湧入縣政府臉書粉絲留言，「代理縣長開第一槍、好帥」、「超愛阿北」、「明智決定」、「不理北北基，有guts的代理縣長」、「這次有魄力，沒有跟進雙北」。

有人沒想到今天會放假「感謝縣府給假」，還留言「幸福來得太突然了」、「以後只要下雨就有機會放假了嗎？」、「明天有下雨也放一下喔」。

宜蘭未列入紫爆區，也有網友指「現在沒風沒雨，上次颱風該停不停，這次下個雨怕被罵就縮了？」、「到底停什麼鬼，無風、中雨而已。有必要嗎？傻眼！」、「這種雨以前也下過，沒有需要停班停課」、「亂放假，擾民」。

新月百貨公司及影城今天一開門，湧入不少逛街購物及用餐人潮，開心爽賺了一天假，業者預估今天帶進的業績會比平常好。

代理縣長林茂盛前往災變中心主持防災會議，提到15年前的今天1021梅姬颱風，這次風神與當年的梅姬行徑路線類似，雖未登陸，但與東北季風產生共伴帶來超大豪雨，造成蘇澳大淹水及傷亡，至今仍是許多人夢魘。

林茂盛說，停班課是以縣民生命財產及交通安全為主要考量，宜蘭已有10條土石流紅色警戒、33條黃色警戒，中央氣象署預報今天起3天總雨量，平地500至800毫米、山區800到1100毫米，累積雨量達放假標準，或許民眾現在看到雨勢不大，覺得沒關係，但瞬間豪大雨就可能造成災害，不可不慎。

全台唯一爽放「豪雨假」的宜蘭，百貨公司近中午開門營業就湧入逛街購物及用餐人潮，絲毫不覺得有風雨。圖／讀者提供
全台唯一爽放「豪雨假」的宜蘭，百貨公司近中午開門營業就湧入逛街購物及用餐人潮，絲毫不覺得有風雨。圖／讀者提供
全台唯一爽放「豪雨假」的宜蘭，百貨公司近中午開門營業就湧入逛街購物及用餐人潮，絲毫不覺得有風雨。圖／讀者提供
全台唯一爽放「豪雨假」的宜蘭，百貨公司近中午開門營業就湧入逛街購物及用餐人潮，絲毫不覺得有風雨。圖／讀者提供
全台唯一放「豪雨假」宜蘭，代理縣長林茂盛說，停班課是以縣民生命財產及交通安全為主要考量，或許民眾現在看到雨勢不大，但瞬間豪大雨就可能造成災害，不可不慎。圖／縣府提供
全台唯一放「豪雨假」宜蘭，代理縣長林茂盛說，停班課是以縣民生命財產及交通安全為主要考量，或許民眾現在看到雨勢不大，但瞬間豪大雨就可能造成災害，不可不慎。圖／縣府提供

停班停課 豪雨 梅姬颱風

延伸閱讀

北市8里土石流黃色警戒 南港舊莊里寶樹堂已撤離

北市估今晚降雨驚人 南港士林文山內湖4區保全戶撤離

6縣市估雨量達停班課 網湧蔣萬安臉書敲碗：外面好可怕

鄭家純認了！日本老公竟撞臉蔣萬安 高清照全曝光

相關新聞

全台唯一爽放「豪雨假」！民眾留言讚爆宜蘭縣府：幸福來得太突然

受風神颱風外圍環流及東北季風共伴帶來豪雨，宜蘭今天停班停課，成為全台唯一全縣放「豪雨假」縣市，相較台北市長蔣萬安被罵翻...

基隆配電線路疑因風雨受損 饋線跳脫多數3分鐘復電 百戶仍停電待修

基隆市信二路、祥豐街、正榮街和立德路等一帶，今早因饋線跳脫停電。台電表示，多數用戶3分鐘內恢復供電，另有約100戶供電線...

因應宜蘭豪雨假 大眾運輸部分停駛、調整班次資訊一次看

宜蘭今天放「豪雨假」，大眾運輸因應風雨調整行駛班次，市區公車全天停駛，國道客運調整部分路線全天停駛或延長發車時段，鐵路則...

浸水營國家步道東段修復3個月 明天全線恢復開放

歷經楊柳與樺加沙颱風的接連侵襲，造成沿線出現多處風倒木與邊坡落石，林業及自然保育署台東分署展開修復，並暫停開放近3個月後...

基隆港傳災情！船隻受損傾斜船首沉入水中 港方和船公司善後中

基隆港1艘停泊在東15號碼頭「宏略8號」，今天上午9時許船身受損傾斜案，船首半沉入水中。港方布置攔油索防止汙染擴大，並要...

雨襲宜蘭...蘇澳鎮發布土石流紅色警戒 連夜撤離兩個里列管住戶

宜蘭蘇澳鎮滂沱大雨沒停過，山區雨量驚人，凌晨蘇澳鎮永樂里與永春里達到「土石流紅色警戒」，公所與軍警決定連夜針對兩個里列冊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。