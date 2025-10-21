聽新聞
全台唯一爽放「豪雨假」！民眾留言讚爆宜蘭縣府：幸福來得太突然
受風神颱風外圍環流及東北季風共伴帶來豪雨，宜蘭今天停班停課，成為全台唯一全縣放「豪雨假」縣市，相較台北市長蔣萬安被罵翻，網友紛紛上縣府官網留言，大讚代理縣長林茂盛「開出第一槍」、「這次有guts，不跟北北基」，民眾沒料到會放假，形容「這幸福來得太突然」。
滂沱大雨狂炸台北，台北市蔣萬安一早就被民眾罵翻，宜蘭今天風雨不大，民眾爽放「豪雨假」，大批網友湧入縣政府臉書粉絲留言，「代理縣長開第一槍、好帥」、「超愛阿北」、「明智決定」、「不理北北基，有guts的代理縣長」、「這次有魄力，沒有跟進雙北」。
有人沒想到今天會放假「感謝縣府給假」，還留言「幸福來得太突然了」、「以後只要下雨就有機會放假了嗎？」、「明天有下雨也放一下喔」。
宜蘭未列入紫爆區，也有網友指「現在沒風沒雨，上次颱風該停不停，這次下個雨怕被罵就縮了？」、「到底停什麼鬼，無風、中雨而已。有必要嗎？傻眼！」、「這種雨以前也下過，沒有需要停班停課」、「亂放假，擾民」。
新月百貨公司及影城今天一開門，湧入不少逛街購物及用餐人潮，開心爽賺了一天假，業者預估今天帶進的業績會比平常好。
代理縣長林茂盛前往災變中心主持防災會議，提到15年前的今天1021梅姬颱風，這次風神與當年的梅姬行徑路線類似，雖未登陸，但與東北季風產生共伴帶來超大豪雨，造成蘇澳大淹水及傷亡，至今仍是許多人夢魘。
林茂盛說，停班課是以縣民生命財產及交通安全為主要考量，宜蘭已有10條土石流紅色警戒、33條黃色警戒，中央氣象署預報今天起3天總雨量，平地500至800毫米、山區800到1100毫米，累積雨量達放假標準，或許民眾現在看到雨勢不大，覺得沒關係，但瞬間豪大雨就可能造成災害，不可不慎。
