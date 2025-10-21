因應宜蘭豪雨假 大眾運輸部分停駛、調整班次資訊一次看

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市區公車及公路客運，今日全天停駛。圖／縣府提供
宜蘭今天放「豪雨假」，大眾運輸因應風雨調整行駛班次，市區公車全天停駛，國道客運調整部分路線全天停駛或延長發車時段，鐵路則正常發車。

●國道客運部分

1.首都客運：1570、1571、1572（含全程）路線正常營運，視人潮及風雨狀況調整班次；1880路線全天停駛。

2.葛瑪蘭客運：1915、1916、1917路線於首班起，調整為20分鐘／班（每20分鐘一班車），於中午12時後視風雨狀況再行公告。

3.國光客運：1877路線上午06:05、07:05、08:05維持行駛，之後班次全日停駛；1878、1879、正常營運，視人潮及風雨狀況調整班次；1880路線全天停駛；1881路線全天停駛。

4.大都會客運：9028路線，尖峰30分一班，離峰1小時一班。全程車蘇澳新店停駛，坪林班次不變。

5.統聯客運：1661及1665路線正常行駛。

●市區公車及公路客運部分：10月21日全天停駛。

●台鐵部分：宜蘭線（八堵-蘇澳）、北迴線（蘇澳新-花蓮）全線正常運行。

首都客運1570、1571、1572（含全程）路線正常營運，視人潮及風雨狀況調整班次；1880路線全天停駛。圖／首都提供
