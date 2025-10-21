因應宜蘭豪雨假 大眾運輸部分停駛、調整班次資訊一次看
宜蘭今天放「豪雨假」，大眾運輸因應風雨調整行駛班次，市區公車全天停駛，國道客運調整部分路線全天停駛或延長發車時段，鐵路則正常發車。
●國道客運部分
1.首都客運：1570、1571、1572（含全程）路線正常營運，視人潮及風雨狀況調整班次；1880路線全天停駛。
2.葛瑪蘭客運：1915、1916、1917路線於首班起，調整為20分鐘／班（每20分鐘一班車），於中午12時後視風雨狀況再行公告。
3.國光客運：1877路線上午06:05、07:05、08:05維持行駛，之後班次全日停駛；1878、1879、正常營運，視人潮及風雨狀況調整班次；1880路線全天停駛；1881路線全天停駛。
4.大都會客運：9028路線，尖峰30分一班，離峰1小時一班。全程車蘇澳新店停駛，坪林班次不變。
5.統聯客運：1661及1665路線正常行駛。
●市區公車及公路客運部分：10月21日全天停駛。
●台鐵部分：宜蘭線（八堵-蘇澳）、北迴線（蘇澳新-花蓮）全線正常運行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言