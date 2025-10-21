浸水營國家步道東段修復3個月 明天全線恢復開放

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
歷經楊柳與樺加沙颱風的接連侵襲，造成沿線出現多處風倒木與邊坡落石，林業及自然保育署台東分署展開修復，並暫停開放近3個月後，將於明天全線恢復開放。同時，已重新規畫並完成設置人行通道及改善引導指標，盼提供山友更安全步道體驗。

台東分署表示，暫停開放期間除清除步道沿線倒木及邊坡落石外，並針對聯外通道重新檢視與規劃，改善以往需涉溪而行、遇豪雨溪水暴漲即無法通行的情況。新設置聯外通道規畫路線讓山友能更安全且明確地前往步道入口，同時降低步道因豪雨造成時常預警性封閉的機會。

備受國內外登山者與歷史人文愛好者期盼的浸水營國家步道，西起屏東縣枋寮鄉，途經屏東縣春日鄉，東至台東縣大武鄉加羅坂部落，全長約47公里，沿線自然生態豐富，是熱門的登山點。步道已整備就緒，山友等了近3個月終於可以再次踏上這條美麗的古道。

台東分署呼籲登山民眾應遵循更新後的路線，切勿擅自走溪底便道，以免發生危險。另提醒每年8至11月間為虎頭蜂最活躍的時節，若在步道上發現蜂巢，請勿靠近或驚擾，並撥打1999專線通報。此外，山區行動通訊易受天候、地形影響通訊品質，建議前往山區活動時，事前掌握氣象預報、天候狀況及道路最新資訊，以保障自身安全。

浸水營國家步道東段入口已重新規畫並完成設置人行通道及改善引導指標，盼提供山友更安全步道體驗。圖／台東分署提供

