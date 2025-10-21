浸水營國家步道東段修復3個月 明天全線恢復開放
歷經楊柳與樺加沙颱風的接連侵襲，造成沿線出現多處風倒木與邊坡落石，林業及自然保育署台東分署展開修復，並暫停開放近3個月後，將於明天全線恢復開放。同時，已重新規畫並完成設置人行通道及改善引導指標，盼提供山友更安全步道體驗。
台東分署表示，暫停開放期間除清除步道沿線倒木及邊坡落石外，並針對聯外通道重新檢視與規劃，改善以往需涉溪而行、遇豪雨溪水暴漲即無法通行的情況。新設置聯外通道規畫路線讓山友能更安全且明確地前往步道入口，同時降低步道因豪雨造成時常預警性封閉的機會。
備受國內外登山者與歷史人文愛好者期盼的浸水營國家步道，西起屏東縣枋寮鄉，途經屏東縣春日鄉，東至台東縣大武鄉加羅坂部落，全長約47公里，沿線自然生態豐富，是熱門的登山點。步道已整備就緒，山友等了近3個月終於可以再次踏上這條美麗的古道。
台東分署呼籲登山民眾應遵循更新後的路線，切勿擅自走溪底便道，以免發生危險。另提醒每年8至11月間為虎頭蜂最活躍的時節，若在步道上發現蜂巢，請勿靠近或驚擾，並撥打1999專線通報。此外，山區行動通訊易受天候、地形影響通訊品質，建議前往山區活動時，事前掌握氣象預報、天候狀況及道路最新資訊，以保障自身安全。
