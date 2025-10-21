因應光復節遊客湧入台東 公路局推鐵公路無縫轉乘

快訊

中央社／ 台東縣21日電

因應光復節連假遊客湧入台東，公路局鼓勵搭乘公共運輸，推出鐵公路無縫轉乘，方便遊客前往台東各大景點和台東市區。

公路局台東監理站今天表示，為紓解國道車流壅塞並鼓勵民眾使用公共運輸，自23日起至26日實施優惠措施，84條國道客運路線享85折優惠。搭乘國道客運、台鐵、高鐵者，可於10小時內轉乘地方公車享基本里程或一段票免費。

監理站表示，為便利遊客及返鄉民眾進入台東地區，監理站協調相關運輸業者強化接駁運輸，建構完整接續服務，從高雄、屏東或花蓮方向進入台東，可利用台鐵、公路客運進行無縫轉乘。

往返台東與花蓮間有6條公路客運路線服務，包括1145花蓮火車站-成功、8101台東-靜浦、8102台東-靜浦 （經中華大橋）、8105成功-靜浦、8119台東-成功-花蓮新站、8181玉里-寧埔-成功。

台東縣內有30條公路客運路線及2條市區公車路線（0981市區循環線、0982陸海空循環線），方便民眾前往各大景點。

台東監理站表示，連續假期期間道路壅塞風險高，建議提前規劃行程、避開尖峰時段，並多加利用提供優惠的國道客運及公共運輸轉乘系統，不僅省時省錢，亦有助減少交通壅塞與碳排放，共同打造安全、便利又環保的假期交通環境。

