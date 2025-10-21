雨襲宜蘭...蘇澳鎮發布土石流紅色警戒 連夜撤離兩個里列管住戶

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
雨襲宜蘭，蘇澳鎮發布土石流紅色警戒，公所連夜撤離兩個里列管住戶。圖／公所提供
雨襲宜蘭，蘇澳鎮發布土石流紅色警戒，公所連夜撤離兩個里列管住戶。圖／公所提供

宜蘭蘇澳鎮滂沱大雨沒停過，山區雨量驚人，凌晨蘇澳鎮永樂里與永春里達到「土石流紅色警戒」，公所與軍警決定連夜針對兩個里列冊的住戶，展開撤離行動，目前仍持續進行中。

15年前1021的梅姬颱風與東北季風共伴，在蘇澳鎮降下破紀錄驚人豪雨造成大淹水，並引發蘇花公路大規模山崩遊覽車墜海、土石流釀災，死傷失蹤26人。蘇澳人一想到1021就害怕，這次風神颱風行徑與梅姬颱風類似，蘇澳鎮公所全面戒備，鎮長李明哲整夜未眠，指揮坐鎮。

凌晨山區累積雨量已達紅色警戒，蘇澳鎮災防中心於今天凌晨2時升級為一級開設，針對土石流永樂、永春兩里所列管的住戶進行撤離。鎮長李明哲表示，應執行撤離人數約一百多人，部分民眾提早離開住家去依親，目前執行撤離42人，其中30人安置在公所收容。

撤離對象中有臥床及身障輪椅人士，鎮公所派出復康巴士協助載送，同時也協調衛生所把臥床長者送到機構進行安置，目前撤離持續進行中，也請民眾做好自家安全防護。

蘇澳鎮雨勢不斷，山區溪流水勢湍急。圖／公所提供
蘇澳鎮雨勢不斷，山區溪流水勢湍急。圖／公所提供
雨襲宜蘭，蘇澳鎮發布土石流紅色警戒，公所連夜撤離兩個里列管住戶。圖／公所提供
雨襲宜蘭，蘇澳鎮發布土石流紅色警戒，公所連夜撤離兩個里列管住戶。圖／公所提供
宜蘭大雨不斷，蘇澳鎮發布土石流紅色警戒，公所連夜撤離兩個里列管住戶。圖／公所提供
宜蘭大雨不斷，蘇澳鎮發布土石流紅色警戒，公所連夜撤離兩個里列管住戶。圖／公所提供
雨襲宜蘭，蘇澳鎮發布土石流紅色警戒，公所連夜撤離兩個里列管住戶。圖／公所提供
雨襲宜蘭，蘇澳鎮發布土石流紅色警戒，公所連夜撤離兩個里列管住戶。圖／公所提供
蘇澳鎮長李明哲（右）整夜未眠。圖／公所提供
蘇澳鎮長李明哲（右）整夜未眠。圖／公所提供
蘇澳人不敢輕忽1021，公所與軍警人員討論進行土石流強制撤離分工。圖／公所提供
蘇澳人不敢輕忽1021，公所與軍警人員討論進行土石流強制撤離分工。圖／公所提供
雨襲宜蘭，蘇澳鎮發布土石流紅色警戒，公所連夜撤離兩個里列管住戶。圖／公所提供
雨襲宜蘭，蘇澳鎮發布土石流紅色警戒，公所連夜撤離兩個里列管住戶。圖／公所提供

