今年初送政院審查 蘇澳溪分洪工程盼快核定

15年前梅姬颱風外圍環流與東北季風共伴，雨量驚人，造成遊覽車墜落蘇花公路釀重大死傷。行政院前年核定「蘇澳溪分洪工程計畫」54.13億元，是繼員山子分洪後第二座大型分洪隧道工程，後來經費增加到75.68億元，修改後的計畫今年初送行政院審查至今無下文，宜蘭縣府昨天喊話，盼中央盡快核定。

宜蘭縣議員謝正信表示，重大治水工程不能等，既然2023年中央就已核定54億元了，建議採取分期分段施工，拿到錢的部分先發包施工，後續再趕緊追上，否則蘇澳人一看到颱風大雨來襲，心中感受的威脅感很大。

為解決淹水威脅，行政院2023年3月核定「蘇澳溪分洪工程計畫」，把洪水引流出海，完工後降低市區淹水風險，也減少蘇澳港長期淤積。

受疫情及戰爭影響，原物料上漲，縣府評估工程造價需調整為75.68億元，全案因經費增加幅度大，經政務委員陳金德多次協調，公共工程委員會去年8月15日討論經費增加合理性，獲各方支持，後續只要行政院核定及基本設計審議後即可發包動工。

縣府昨表示，今年初提報蘇澳溪分洪工程修改計畫，盼行政院加速完成計畫核定，協助早日發包施工，讓地方民眾安心。

「不能讓悲劇重演。」立委吳宗憲指出，當年梅姬颱風豪雨引發山體滑坡，造成26人罹難。行政院2023年核定蘇澳溪分洪工程計畫，希望中央部會加快行政作業速度，他將持續追蹤進度。