聽新聞
0:00 / 0:00

今年初送政院審查 蘇澳溪分洪工程盼快核定

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
蘇澳溪分洪工程將從蘇澳溪開闢一條穿過山區的分洪隧道，通往內埤海灣，隧道長2.4公里，是國內繼員山子分洪道完成後，所推動的第二座大型分洪隧道工程。圖／水利署第一河川分署提供
蘇澳溪分洪工程將從蘇澳溪開闢一條穿過山區的分洪隧道，通往內埤海灣，隧道長2.4公里，是國內繼員山子分洪道完成後，所推動的第二座大型分洪隧道工程。圖／水利署第一河川分署提供

15年前梅姬颱風外圍環流與東北季風共伴，雨量驚人，造成遊覽車墜落蘇花公路釀重大死傷。行政院前年核定「蘇澳溪分洪工程計畫」54.13億元，是繼員山子分洪後第二座大型分洪隧道工程，後來經費增加到75.68億元，修改後的計畫今年初送行政院審查至今無下文，宜蘭縣府昨天喊話，盼中央盡快核定。

宜蘭縣議員謝正信表示，重大治水工程不能等，既然2023年中央就已核定54億元了，建議採取分期分段施工，拿到錢的部分先發包施工，後續再趕緊追上，否則蘇澳人一看到颱風大雨來襲，心中感受的威脅感很大。

為解決淹水威脅，行政院2023年3月核定「蘇澳溪分洪工程計畫」，把洪水引流出海，完工後降低市區淹水風險，也減少蘇澳港長期淤積。

受疫情及戰爭影響，原物料上漲，縣府評估工程造價需調整為75.68億元，全案因經費增加幅度大，經政務委員陳金德多次協調，公共工程委員會去年8月15日討論經費增加合理性，獲各方支持，後續只要行政院核定及基本設計審議後即可發包動工。

縣府昨表示，今年初提報蘇澳溪分洪工程修改計畫，盼行政院加速完成計畫核定，協助早日發包施工，讓地方民眾安心。

「不能讓悲劇重演。」立委吳宗憲指出，當年梅姬颱風豪雨引發山體滑坡，造成26人罹難。行政院2023年核定蘇澳溪分洪工程計畫，希望中央部會加快行政作業速度，他將持續追蹤進度。

延伸閱讀

台9丁線蘇澳至南澳段 晚間起人車管制「只出不進」

監院光電疑義調查報告出爐 指出「七大問題」政院應處理

憂重演1021梅姬颱風水患夢魘 地方喊話中央：「蘇澳分洪堰」快動工

陸軍砲訓部搬遷啟動 原址將成台南永康發展新區

相關新聞

今年初送政院審查 蘇澳溪分洪工程盼快核定

15年前梅姬颱風外圍環流與東北季風共伴，雨量驚人，造成遊覽車墜落蘇花公路釀重大死傷。行政院前年核定「蘇澳溪分洪工程計畫」...

雨勢趨緩 舊蘇花台9丁線蘇澳-南澳路段解除管制恢復通行

受東北季風及風神颱風外圍環流強降雨影響，今天晚間東澳嶺雨量站時雨量最大達69毫米、東澳雨量站時雨量達81毫米，為維護用路...

溪底土石淤積逼近台東太平橋 縣府：啟動清淤將花60天完成

去年與今年颱風接連來襲，台東縣太平溪、太麻里溪、金崙溪等地河道淤積嚴重，太平溪溪底土石逼近太平橋，最近距離不到3公尺，居...

憂重演1021梅姬颱風水患夢魘 地方喊話中央：「蘇澳分洪堰」快動工

15年前10月21日，梅姬颱風外圍環流與東北季風共伴帶來驚人雨量，前所未見蘇澳水患及遊覽車墜落蘇花公路，釀成重大死傷。這...

雨襲宜蘭！行經頭城接天宮地下道遭淹沒半個車身 駕駛驚險逃生

因颱風外圍環流影響，大豪雨下在宜蘭縣頭城鎮，造成水位上升，外澳接天宮附近道路傳出淹水，有輛轎車行經地下道時，遭水淹半個車身無法駛離，駕駛氣急貼po網，附近民眾表示，永遠無解的地下道，早就可以抽水，為何拖著沒處理。

廣角鏡／洗衣廠白色泡泡 汙染蘇澳阿里史溪

宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪昨天上午被發現林森橋前後水面布滿白色泡泡，長度達數百公尺，民眾懷疑有業者趁著颱風外圍環流降雨時趁機偷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。