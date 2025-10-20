快訊

東北角雨下不停！台2線濱海公路落石擊中2大貨車 司機驚險逃生…交通中斷

聽新聞
0:00 / 0:00

雨勢趨緩 舊蘇花台9丁線蘇澳-南澳路段解除管制恢復通行

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
由於雨勢趨緩，舊蘇花台9丁線蘇澳-南澳路段解除「只出不進」管制，打開柵欄恢復通行。圖／南澳工務段提供
由於雨勢趨緩，舊蘇花台9丁線蘇澳-南澳路段解除「只出不進」管制，打開柵欄恢復通行。圖／南澳工務段提供

受東北季風及風神颱風外圍環流強降雨影響，今天晚間東澳嶺雨量站時雨量最大達69毫米、東澳雨量站時雨量達81毫米，為維護用路人安全，公路局東區養護工程分局晚間8時一度針對舊蘇花公路的蘇澳-南澳路管制「只出不進」，目前雨勢趨緩，解除管制。

東區養護工程分局南澳工務段表示，原本晚間8時執行台9丁線舊蘇花公路蘇澳-南澳路段「只出不進」管制措施，並由開口契約廠商進駐機械啟動加強對巡作為；經過現場人員回報，雨勢趨緩且巡查後確認路況正常，另依最新氣象情資研判暫無強降雨發生，晚間21時40分路段的兩邊都解除管制，恢復正常通行。

工務單位呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，並充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

雨量 南澳 蘇花公路

延伸閱讀

台9丁線蘇澳至南澳段 晚間起人車管制「只出不進」

宜蘭地區恐有強降雨 縣府宣布明天停止上班上課

因應共伴強降雨 新北災害應變中心強化三級開設

新北瑞芳台62線砂石車側翻 下午2時恢復通行

相關新聞

雨勢趨緩 舊蘇花台9丁線蘇澳-南澳路段解除管制恢復通行

受東北季風及風神颱風外圍環流強降雨影響，今天晚間東澳嶺雨量站時雨量最大達69毫米、東澳雨量站時雨量達81毫米，為維護用路...

溪底土石淤積逼近台東太平橋 縣府：啟動清淤將花60天完成

去年與今年颱風接連來襲，台東縣太平溪、太麻里溪、金崙溪等地河道淤積嚴重，太平溪溪底土石逼近太平橋，最近距離不到3公尺，居...

憂重演1021梅姬颱風水患夢魘 地方喊話中央：「蘇澳分洪堰」快動工

15年前10月21日，梅姬颱風外圍環流與東北季風共伴帶來驚人雨量，前所未見蘇澳水患及遊覽車墜落蘇花公路，釀成重大死傷。這...

雨襲宜蘭！行經頭城接天宮地下道遭淹沒半個車身 駕駛驚險逃生

因颱風外圍環流影響，大豪雨下在宜蘭縣頭城鎮，造成水位上升，外澳接天宮附近道路傳出淹水，有輛轎車行經地下道時，遭水淹半個車身無法駛離，駕駛氣急貼po網，附近民眾表示，永遠無解的地下道，早就可以抽水，為何拖著沒處理。

廣角鏡／洗衣廠白色泡泡 汙染蘇澳阿里史溪

宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪昨天上午被發現林森橋前後水面布滿白色泡泡，長度達數百公尺，民眾懷疑有業者趁著颱風外圍環流降雨時趁機偷...

愛與關懷不離不棄！基檢、慶安宮發獎助學金 49名更生、馨生子女受惠

基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。檢察長柯宜汾感謝慶安宮嘉惠學子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。