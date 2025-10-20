雨勢趨緩 舊蘇花台9丁線蘇澳-南澳路段解除管制恢復通行

受東北季風及風神颱風外圍環流強降雨影響，今天晚間東澳嶺雨量站時雨量最大達69毫米、東澳雨量站時雨量達81毫米，為維護用路人安全，公路局東區養護工程分局晚間8時一度針對舊蘇花公路的蘇澳-南澳路管制「只出不進」，目前雨勢趨緩，解除管制。

東區養護工程分局南澳工務段表示，原本晚間8時執行台9丁線舊蘇花公路蘇澳-南澳路段「只出不進」管制措施，並由開口契約廠商進駐機械啟動加強對巡作為；經過現場人員回報，雨勢趨緩且巡查後確認路況正常，另依最新氣象情資研判暫無強降雨發生，晚間21時40分路段的兩邊都解除管制，恢復正常通行。

工務單位呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，並充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。