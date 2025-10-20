聽新聞
溪底土石淤積逼近台東太平橋 縣府：啟動清淤將花60天完成
去年與今年颱風接連來襲，台東縣太平溪、太麻里溪、金崙溪等地河道淤積嚴重，太平溪溪底土石逼近太平橋，最近距離不到3公尺，居民擔憂橋梁岌岌可危。縣長饒慶鈴今早視察疏濬工程，建設處說明，太平橋清疏工程已經展開，預計60天完成；太麻里溪、金崙溪疏濬工程11月啟動。
縣長饒慶鈴今早會同建設處長蔡勝雄、交通部南分局台東工務段長周建勳等人視察太平溪太平橋河段疏濬作業。現場簡報指出，太平橋段預計清疏6萬立方公尺土石，土石將作為環道公共工程填築路基使用，工期約60天。
饒慶鈴指出，今年丹娜絲等颱風造成河川土石淤積，已提報中央爭取專案經費5.2億元。經費到位前，縣府先動支災害準備金6千萬元，縣府將進行太麻里溪金峰嘉蘭段、金崙溪左岸溢堤河段清疏，預計清除50萬立方公尺土石。
縣府強調，為避免影響市區交通，施工單位在河床上興築15公里砂石運輸便道，受颱風豪雨影響，便道已流失4次，目前正在修復便道，完成後加速疏濬作業。
