快訊

輝達進駐T17、T18協商倒數 他曝新壽瀕臨「死亡2條線」

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

聽新聞
0:00 / 0:00

溪底土石淤積逼近台東太平橋 縣府：啟動清淤將花60天完成

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴會勘太平橋河段疏濬施工，圖／台東縣府提供
台東縣長饒慶鈴會勘太平橋河段疏濬施工，圖／台東縣府提供

去年與今年颱風接連來襲，台東縣太平溪、太麻里溪、金崙溪等地河道淤積嚴重，太平溪溪底土石逼近太平橋，最近距離不到3公尺，居民擔憂橋梁岌岌可危。縣長饒慶鈴今早視察疏濬工程，建設處說明，太平橋清疏工程已經展開，預計60天完成；太麻里溪、金崙溪疏濬工程11月啟動。

縣長饒慶鈴今早會同建設處長蔡勝雄、交通部南分局台東工務段長周建勳等人視察太平溪太平橋河段疏濬作業。現場簡報指出，太平橋段預計清疏6萬立方公尺土石，土石將作為環道公共工程填築路基使用，工期約60天。

饒慶鈴指出，今年丹娜絲等颱風造成河川土石淤積，已提報中央爭取專案經費5.2億元。經費到位前，縣府先動支災害準備金6千萬元，縣府將進行太麻里溪金峰嘉蘭段、金崙溪左岸溢堤河段清疏，預計清除50萬立方公尺土石。

縣府強調，為避免影響市區交通，施工單位在河床上興築15公里砂石運輸便道，受颱風豪雨影響，便道已流失4次，目前正在修復便道，完成後加速疏濬作業。

台東縣太平橋底土石淤積嚴重，居民擔心豪雨若來襲，橋梁恐遭洪水沖毀，公路局預計花2個月時間完成清淤。圖／台東縣府提供
台東縣太平橋底土石淤積嚴重，居民擔心豪雨若來襲，橋梁恐遭洪水沖毀，公路局預計花2個月時間完成清淤。圖／台東縣府提供
台東縣太平橋底土石淤積嚴重，居民擔心豪雨若來襲，橋梁恐遭洪水沖毀，公路局預計花2個月時間完成清淤。圖／台東縣府提供
台東縣太平橋底土石淤積嚴重，居民擔心豪雨若來襲，橋梁恐遭洪水沖毀，公路局預計花2個月時間完成清淤。圖／台東縣府提供

堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

選前曾為郝龍斌站台 饒慶鈴大方祝賀鄭麗文：再誕生1女性黨主席

郝龍斌選前之夜 侯友宜、胡志強、饒慶鈴出席力挺

台灣設計展吸引縣市長造訪 饒慶鈴讚彰化行行出狀元

國民黨主席之爭陷分裂 南投副議長開第一槍：郝當選就退黨

相關新聞

溪底土石淤積逼近台東太平橋 縣府：啟動清淤將花60天完成

去年與今年颱風接連來襲，台東縣太平溪、太麻里溪、金崙溪等地河道淤積嚴重，太平溪溪底土石逼近太平橋，最近距離不到3公尺，居...

憂重演1021梅姬颱風水患夢魘 地方喊話中央：「蘇澳分洪堰」快動工

15年前10月21日，梅姬颱風外圍環流與東北季風共伴帶來驚人雨量，前所未見蘇澳水患及遊覽車墜落蘇花公路，釀成重大死傷。這...

雨襲宜蘭！行經頭城接天宮地下道遭淹沒半個車身 駕駛驚險逃生

因颱風外圍環流影響，大豪雨下在宜蘭縣頭城鎮，造成水位上升，外澳接天宮附近道路傳出淹水，有輛轎車行經地下道時，遭水淹半個車身無法駛離，駕駛氣急貼po網，附近民眾表示，永遠無解的地下道，早就可以抽水，為何拖著沒處理。

廣角鏡／洗衣廠白色泡泡 汙染蘇澳阿里史溪

宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪昨天上午被發現林森橋前後水面布滿白色泡泡，長度達數百公尺，民眾懷疑有業者趁著颱風外圍環流降雨時趁機偷...

愛與關懷不離不棄！基檢、慶安宮發獎助學金 49名更生、馨生子女受惠

基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。檢察長柯宜汾感謝慶安宮嘉惠學子...

西班牙冠軍人聲首度宜蘭開唱人潮爆場 大師集訓在地4支隊25日決賽

宜蘭有4支阿卡貝拉人聲團隊10月25日出戰「台灣盃」總決賽，這是林孝信文化基金會推動的阿卡貝拉人聲培育計畫成果之一，基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。