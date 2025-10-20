憂重演1021梅姬颱風水患夢魘 地方喊話中央：「蘇澳分洪堰」快動工

15年前10月21日，梅姬颱風外圍環流與東北季風共伴帶來驚人雨量，前所未見蘇澳水患及遊覽車墜落蘇花公路，釀成重大死傷。這次風神颱風來襲，宜蘭列入豪雨紫爆區，讓人擔心重演夢魘，而足以紓解水患的蘇澳溪分洪工程計畫今年初送行政院，幾個月了，縣府希望中央趕快核定發包工程。

15年前蘇澳水患登上國際版面，為徹底解決淹水威脅，行政院在112年3月核定「蘇澳溪分洪工程計畫」金額54.13億元，是國內繼員山子分洪道完成後，所推動的第二座大型分洪隧道工程，可以把洪水引流出海，完工後可降低市區淹水風險，也可減少蘇澳港長期淤積。

但受到疫情及戰爭影響，原物料價格上漲，經縣政府評估工程造價需調整為75.68億元，全案因經費增加幅度大，經政務委員陳金德多次協調，並在行政院公共工程委員會113年8月15日委員會議討論經費增加合理性，獲各方支持，後續只要經過行政院核定及基本設計審議後即可辦理發包動工。

但幾個月過去了，其間玉兔颱風曾造成蘇澳部分地區淹水，這次風神颱風外圍環流將與東北季風產生共伴效應，讓地方民眾擔心，公所也加緊全力防災。

縣政府今天表示，1021梅姬颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應而挾帶龐大雨量，導致蘇澳多處積水成災，居民生命財產深受影響，因此縣府於今年初提報蘇澳溪分洪工程修改計畫，報請行政院審查，請行政院加速完成計畫核定，協助早日發包施工，讓地方民眾安心。

立委吳宗憲指出，當年因梅姬颱風豪雨引發山體滑坡，造成26人罹難，震驚國內外。這起悲劇促成蘇花改工程的推動，也在事故現場設立「蘇花公路安魂碑」追悼罹難者，我們不能讓悲劇重演。