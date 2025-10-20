憂重演1021梅姬颱風水患夢魘 地方喊話中央：「蘇澳分洪堰」快動工
15年前10月21日，梅姬颱風外圍環流與東北季風共伴帶來驚人雨量，前所未見蘇澳水患及遊覽車墜落蘇花公路，釀成重大死傷。這次風神颱風來襲，宜蘭列入豪雨紫爆區，讓人擔心重演夢魘，而足以紓解水患的蘇澳溪分洪工程計畫今年初送行政院，幾個月了，縣府希望中央趕快核定發包工程。
15年前蘇澳水患登上國際版面，為徹底解決淹水威脅，行政院在112年3月核定「蘇澳溪分洪工程計畫」金額54.13億元，是國內繼員山子分洪道完成後，所推動的第二座大型分洪隧道工程，可以把洪水引流出海，完工後可降低市區淹水風險，也可減少蘇澳港長期淤積。
但受到疫情及戰爭影響，原物料價格上漲，經縣政府評估工程造價需調整為75.68億元，全案因經費增加幅度大，經政務委員陳金德多次協調，並在行政院公共工程委員會113年8月15日委員會議討論經費增加合理性，獲各方支持，後續只要經過行政院核定及基本設計審議後即可辦理發包動工。
但幾個月過去了，其間玉兔颱風曾造成蘇澳部分地區淹水，這次風神颱風外圍環流將與東北季風產生共伴效應，讓地方民眾擔心，公所也加緊全力防災。
縣政府今天表示，1021梅姬颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應而挾帶龐大雨量，導致蘇澳多處積水成災，居民生命財產深受影響，因此縣府於今年初提報蘇澳溪分洪工程修改計畫，報請行政院審查，請行政院加速完成計畫核定，協助早日發包施工，讓地方民眾安心。
立委吳宗憲指出，當年因梅姬颱風豪雨引發山體滑坡，造成26人罹難，震驚國內外。這起悲劇促成蘇花改工程的推動，也在事故現場設立「蘇花公路安魂碑」追悼罹難者，我們不能讓悲劇重演。
吳宗憲說，事實上行政院已於112年3月核定「蘇澳溪分洪工程計畫」，也在113年11月視察蘇澳溪分洪工程預定進度。但這麼長時間過去了，希望中央部會加快行政作業速度，讓地方建設早日落實，這問題一天不解決，民眾安全就一天沒有保障，他會持續追蹤進度，請經濟部水利署研議強化排水與防洪設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言