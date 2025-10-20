快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇澳溪分洪工程早在112年3月，中央核定全額補助54億元，行政院長前院長陳建仁（前排右三）等人曾經到場視察；後來因為增加經費，今年初修改計畫，重送行政院等候審查。本報資料照
15年前10月21日，梅姬颱風外圍環流與東北季風共伴帶來驚人雨量，前所未見蘇澳水患及遊覽車墜落蘇花公路，釀成重大死傷。這次風神颱風來襲，宜蘭列入豪雨紫爆區，讓人擔心重演夢魘，而足以紓解水患的蘇澳溪分洪工程計畫今年初送行政院，幾個月了，縣府希望中央趕快核定發包工程。

15年前蘇澳水患登上國際版面，為徹底解決淹水威脅，行政院在112年3月核定「蘇澳溪分洪工程計畫」金額54.13億元，是國內繼員山子分洪道完成後，所推動的第二座大型分洪隧道工程，可以把洪水引流出海，完工後可降低市區淹水風險，也可減少蘇澳港長期淤積。

但受到疫情及戰爭影響，原物料價格上漲，經縣政府評估工程造價需調整為75.68億元，全案因經費增加幅度大，經政務委員陳金德多次協調，並在行政院公共工程委員會113年8月15日委員會議討論經費增加合理性，獲各方支持，後續只要經過行政院核定及基本設計審議後即可辦理發包動工。

但幾個月過去了，其間玉兔颱風曾造成蘇澳部分地區淹水，這次風神颱風外圍環流將與東北季風產生共伴效應，讓地方民眾擔心，公所也加緊全力防災。

縣政府今天表示，1021梅姬颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應而挾帶龐大雨量，導致蘇澳多處積水成災，居民生命財產深受影響，因此縣府於今年初提報蘇澳溪分洪工程修改計畫，報請行政院審查，請行政院加速完成計畫核定，協助早日發包施工，讓地方民眾安心。

立委吳宗憲指出，當年因梅姬颱風豪雨引發山體滑坡，造成26人罹難，震驚國內外。這起悲劇促成蘇花改工程的推動，也在事故現場設立「蘇花公路安魂碑」追悼罹難者，我們不能讓悲劇重演。

吳宗憲說，事實上行政院已於112年3月核定「蘇澳溪分洪工程計畫」，也在113年11月視察蘇澳溪分洪工程預定進度。但這麼長時間過去了，希望中央部會加快行政作業速度，讓地方建設早日落實，這問題一天不解決，民眾安全就一天沒有保障，他會持續追蹤進度，請經濟部水利署研議強化排水與防洪設施。

蘇澳溪分洪工程將從蘇澳溪開闢1條穿過山區的分洪隧道，通往內埤海灣，隧道長2.4公里，是國內繼員山子分洪道完成後，所推動的第二座大型分洪隧道工程，完工後可降低市區淹水風險。圖／水利署第一河川分署提供
去年底，行政院政務委員陳金德（前排左三）、宜蘭縣長林姿妙（前排左四）等人視察蘇澳溪分洪工程，工程計畫目前還在行政院排隊等待核定。本報資料照
憂重演1021梅姬颱風水患夢魘 地方喊話中央：「蘇澳分洪堰」快動工

