快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

聽新聞
0:00 / 0:00

雨襲宜蘭！行經頭城接天宮地下道遭淹沒半個車身 駕駛驚險逃生

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭頭城鎮大豪雨，水位上升，頭城鎮外澳接天宮附近道路傳出淹水，有輛轎車行經地下道時， 遭水淹半個車身無法駛離。圖／翻攝宜蘭知識+
宜蘭頭城鎮大豪雨，水位上升，頭城鎮外澳接天宮附近道路傳出淹水，有輛轎車行經地下道時， 遭水淹半個車身無法駛離。圖／翻攝宜蘭知識+

因颱風外圍環流影響，大豪雨下在宜蘭縣頭城鎮，造成水位上升，外澳接天宮附近道路傳出淹水，有輛轎車行經地下道時，遭水淹半個車身無法駛離，駕駛氣急貼po網，附近民眾表示，永遠無解的地下道，早就可以抽水，為何拖著沒處理。

受困的林姓駕駛在臉書社群貼出愛車泡水的畫面，銀色轎車泡在泥水裡，淹水約有半個車身，駕駛打開車門逃出，泥水流入車內，他貼文指出，「早就可以處理的問題，一直拖著沒處理，多幾台抽水機便可快速抽水…」。

另外在頭城的地方社群也有民眾貼出受困車照片，大嘆「永遠無解的地下道」，還送給駕駛一首歌，歌手梁靜茹的「勇氣」。

當地居民大概都知道下雨天不能走這條路，，由於港澳溪床高於路面，加上緊鄰山坡地，如果雨量太大難以洩洪，每逢颱風豪雨，附近路面極易積水，連帶使得地勢較低的頭城鎮外澳接天宮聯外通道，淹水嚴重，住戶進出不便，希望能夠改善。

宜蘭頭城鎮大豪雨，水位上升，頭城鎮外澳接天宮附近道路傳出淹水，有輛轎車行經地下道時， 遭水淹半個車身無法駛離。圖／翻攝宜蘭知識+
宜蘭頭城鎮大豪雨，水位上升，頭城鎮外澳接天宮附近道路傳出淹水，有輛轎車行經地下道時， 遭水淹半個車身無法駛離。圖／翻攝宜蘭知識+

淹水 社群 豪雨 雨量 宜蘭

延伸閱讀

颱風東北季風共伴效應發威 賈新興：今明宜蘭、新北市、台北市雨很大

今年6月宜蘭某醫院傳出非病死器捐流程惹議 器捐中心已完成調查

宜蘭羅東長春路民宅大火 濃煙直竄天際

西班牙冠軍人聲首度宜蘭開唱人潮爆場 大師集訓在地4支隊25日決賽

相關新聞

雨襲宜蘭！行經頭城接天宮地下道遭淹沒半個車身 駕駛驚險逃生

因颱風外圍環流影響，大豪雨下在宜蘭縣頭城鎮，造成水位上升，外澳接天宮附近道路傳出淹水，有輛轎車行經地下道時，遭水淹半個車身無法駛離，駕駛氣急貼po網，附近民眾表示，永遠無解的地下道，早就可以抽水，為何拖著沒處理。

廣角鏡／洗衣廠白色泡泡 汙染蘇澳阿里史溪

宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪昨天上午被發現林森橋前後水面布滿白色泡泡，長度達數百公尺，民眾懷疑有業者趁著颱風外圍環流降雨時趁機偷...

愛與關懷不離不棄！基檢、慶安宮發獎助學金 49名更生、馨生子女受惠

基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。檢察長柯宜汾感謝慶安宮嘉惠學子...

西班牙冠軍人聲首度宜蘭開唱人潮爆場 大師集訓在地4支隊25日決賽

宜蘭有4支阿卡貝拉人聲團隊10月25日出戰「台灣盃」總決賽，這是林孝信文化基金會推動的阿卡貝拉人聲培育計畫成果之一，基金...

基隆城市半程馬拉松開跑！近4千人奔馳山海路線 感受到海港城風情

2025基隆城市半程馬拉松今天在國門廣場鳴槍起跑，3組不同距離的路跑共吸引近4000人，在「市中有港、港中有市」賽道中奔...

蘇澳阿里史溪染成「白色泡泡」環保局查獲洗衣業雨天偷排廢水開罰

宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪今天上午8時許，被人發現水面布滿白色泡泡長約數百公尺，民眾懷疑有業者趁著颱風外環帶來的豪大雨，趁機偷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。