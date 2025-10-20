聽新聞
0:00 / 0:00
雨襲宜蘭！行經頭城接天宮地下道遭淹沒半個車身 駕駛驚險逃生
因颱風外圍環流影響，大豪雨下在宜蘭縣頭城鎮，造成水位上升，外澳接天宮附近道路傳出淹水，有輛轎車行經地下道時，遭水淹半個車身無法駛離，駕駛氣急貼po網，附近民眾表示，永遠無解的地下道，早就可以抽水，為何拖著沒處理。
受困的林姓駕駛在臉書社群貼出愛車泡水的畫面，銀色轎車泡在泥水裡，淹水約有半個車身，駕駛打開車門逃出，泥水流入車內，他貼文指出，「早就可以處理的問題，一直拖著沒處理，多幾台抽水機便可快速抽水…」。
另外在頭城的地方社群也有民眾貼出受困車照片，大嘆「永遠無解的地下道」，還送給駕駛一首歌，歌手梁靜茹的「勇氣」。
當地居民大概都知道下雨天不能走這條路，，由於港澳溪床高於路面，加上緊鄰山坡地，如果雨量太大難以洩洪，每逢颱風豪雨，附近路面極易積水，連帶使得地勢較低的頭城鎮外澳接天宮聯外通道，淹水嚴重，住戶進出不便，希望能夠改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言