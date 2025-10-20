雨襲宜蘭！行經頭城接天宮地下道遭淹沒半個車身 駕駛驚險逃生

因颱風外圍環流影響，大豪雨下在宜蘭縣頭城鎮，造成水位上升，外澳接天宮附近道路傳出淹水，有輛轎車行經地下道時，遭水淹半個車身無法駛離，駕駛氣急貼po網，附近民眾表示，永遠無解的地下道，早就可以抽水，為何拖著沒處理。

受困的林姓駕駛在臉書社群貼出愛車泡水的畫面，銀色轎車泡在泥水裡，淹水約有半個車身，駕駛打開車門逃出，泥水流入車內，他貼文指出，「早就可以處理的問題，一直拖著沒處理，多幾台抽水機便可快速抽水…」。

另外在頭城的地方社群也有民眾貼出受困車照片，大嘆「永遠無解的地下道」，還送給駕駛一首歌，歌手梁靜茹的「勇氣」。