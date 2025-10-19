愛與關懷不離不棄！基檢、慶安宮發獎助學金 49名更生、馨生子女受惠

基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。檢察長柯宜汾感謝慶安宮嘉惠學子，為基隆地區注入正能量，也提醒學生獲得鼓勵與支持之餘，更要努力向上，並保持警覺與判斷力。

基隆地檢署表示，為促進轄區馨生人及更生人的子女順利就學，聯結慶安宮辦理馨希望──育苗獎助學金計畫，並在今天舉辦今年第2次頒贈助學金典禮。

除了受贈學生，還有家長、學校校長和基市府、基議會代表出席。財團法人犯罪被害人保護協會台灣基隆分會主委吳文喜、財團法人更生保護會基隆分會主委林正峰也到場觀禮。

柯宜汾表示，慶安宮不只是基隆民眾的信仰中心，更是基隆地檢署推動司法保護業務的重要夥伴。慶安宮秉持媽祖濟世救人的精神，長期投入公益，辦理各項獎助學金已逾20年，嘉惠無數學子，為基隆地區注入了無限的正能量。

柯宜汾說，「馨希望──育苗助學金」見證社會不離不棄、同舟共濟的愛與關懷。感謝慶安宮多年來對教育與公益的堅持，讓孩子們感受社會溫暖，在關懷中茁壯成長，用堅韌不拔的精神及不懈的努力，迎向光明的未來。