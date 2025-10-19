快訊

北北基防豪雨 桃園及東半部留意局部大雨

北韓軍人投誠 南韓總統李在明任內首見

愛與關懷不離不棄！基檢、慶安宮發獎助學金 49名更生、馨生子女受惠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。圖／基隆地檢署提供

基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。檢察長柯宜汾感謝慶安宮嘉惠學子，為基隆地區注入正能量，也提醒學生獲得鼓勵與支持之餘，更要努力向上，並保持警覺與判斷力。

基隆地檢署表示，為促進轄區馨生人及更生人的子女順利就學，聯結慶安宮辦理馨希望──育苗獎助學金計畫，並在今天舉辦今年第2次頒贈助學金典禮。

除了受贈學生，還有家長、學校校長和基市府、基議會代表出席。財團法人犯罪被害人保護協會台灣基隆分會主委吳文喜、財團法人更生保護會基隆分會主委林正峰也到場觀禮。

柯宜汾表示，慶安宮不只是基隆民眾的信仰中心，更是基隆地檢署推動司法保護業務的重要夥伴。慶安宮秉持媽祖濟世救人的精神，長期投入公益，辦理各項獎助學金已逾20年，嘉惠無數學子，為基隆地區注入了無限的正能量。

柯宜汾說，「馨希望──育苗助學金」見證社會不離不棄、同舟共濟的愛與關懷。感謝慶安宮多年來對教育與公益的堅持，讓孩子們感受社會溫暖，在關懷中茁壯成長，用堅韌不拔的精神及不懈的努力，迎向光明的未來。

柯宜汾也提醒學生要保持警覺與判斷力，畢竟現在毒品常以電子煙、彩虹煙或咖啡包偽裝，看似時尚卻暗藏毒害。詐騙手法層出不窮，大家也要牢記不轉帳、不給資料、不點陌生連結，對於社群媒體、簡訊、網路的投資訊息要小心查證，以免受騙。

基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。圖／基隆地檢署提供

基隆 子女

延伸閱讀

明後天降雨最劇烈！下周更強東北季風來襲 低溫降至20度

10/21前雨勢最盛 北北基宜防豪雨以上降雨

海大72周年慶表揚署長、立委等10傑出校友 謝國樑、童子瑋同台

影／基隆八斗子重現「鏢旗魚台」 漁民慓悍英姿成熱門打卡點

相關新聞

愛與關懷不離不棄！基檢、慶安宮發獎助學金 49名更生、馨生子女受惠

基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。檢察長柯宜汾感謝慶安宮嘉惠學子...

西班牙冠軍人聲首度宜蘭開唱人潮爆場 大師集訓在地4支隊25日決賽

宜蘭有4支阿卡貝拉人聲團隊10月25日出戰「台灣盃」總決賽，這是林孝信文化基金會推動的阿卡貝拉人聲培育計畫成果之一，基金...

基隆城市半程馬拉松開跑！近4千人奔馳山海路線 感受到海港城風情

2025基隆城市半程馬拉松今天在國門廣場鳴槍起跑，3組不同距離的路跑共吸引近4000人，在「市中有港、港中有市」賽道中奔...

蘇澳阿里史溪染成「白色泡泡」環保局查獲洗衣業雨天偷排廢水開罰

宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪今天上午8時許，被人發現水面布滿白色泡泡長約數百公尺，民眾懷疑有業者趁著颱風外環帶來的豪大雨，趁機偷...

「蘇澳好市」封街打造創意雜糧遊樂場 原本兩天活動今遇雨取消

秋天是親子共遊最佳時節，宜蘭蘇澳鎮公所自有品牌「蘇澳好市」攜手「新動市集」強強聯手，首度在蘇澳封街舉辦雜糧市集，整條觀光...

海大72周年慶表揚署長、立委等10傑出校友 謝國樑、童子瑋同台

國立台灣海洋大學72年周年校慶昨登場，頒獎表揚10位傑出校友，有署長、立委等各自在專業領域都有卓越成就，市長謝國樑。議長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。