愛與關懷不離不棄！基檢、慶安宮發獎助學金 49名更生、馨生子女受惠
基隆地檢署與基隆市慶安宮今天頒發「馨希望──育苗獎助學金」，49名更生子女及馨生子女獲獎。檢察長柯宜汾感謝慶安宮嘉惠學子，為基隆地區注入正能量，也提醒學生獲得鼓勵與支持之餘，更要努力向上，並保持警覺與判斷力。
基隆地檢署表示，為促進轄區馨生人及更生人的子女順利就學，聯結慶安宮辦理馨希望──育苗獎助學金計畫，並在今天舉辦今年第2次頒贈助學金典禮。
除了受贈學生，還有家長、學校校長和基市府、基議會代表出席。財團法人犯罪被害人保護協會台灣基隆分會主委吳文喜、財團法人更生保護會基隆分會主委林正峰也到場觀禮。
柯宜汾表示，慶安宮不只是基隆民眾的信仰中心，更是基隆地檢署推動司法保護業務的重要夥伴。慶安宮秉持媽祖濟世救人的精神，長期投入公益，辦理各項獎助學金已逾20年，嘉惠無數學子，為基隆地區注入了無限的正能量。
柯宜汾說，「馨希望──育苗助學金」見證社會不離不棄、同舟共濟的愛與關懷。感謝慶安宮多年來對教育與公益的堅持，讓孩子們感受社會溫暖，在關懷中茁壯成長，用堅韌不拔的精神及不懈的努力，迎向光明的未來。
柯宜汾也提醒學生要保持警覺與判斷力，畢竟現在毒品常以電子煙、彩虹煙或咖啡包偽裝，看似時尚卻暗藏毒害。詐騙手法層出不窮，大家也要牢記不轉帳、不給資料、不點陌生連結，對於社群媒體、簡訊、網路的投資訊息要小心查證，以免受騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言