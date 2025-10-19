林茂盛提颱風梅姬之鑑 盼加速審蘇澳溪分洪計畫

快訊

中央社／ 宜蘭19日電

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天以民國99年颱風梅姬，與東北季風產生共伴效應，造成蘇澳鎮多處淹水為例，盼行政院加速審查「蘇澳溪分洪工程計畫」，共同守護民眾安全。

林茂盛與農漁會人員15日出發前往日本參訪，昨天提前返台，今天前往五結抽水站視察抽水機組運轉效能，指示縣府水利資源處詳實檢查，並覆核確保各抽水站、移動式抽水機、淹水感知器等防汛設備正常運作。

林茂盛表示，氣象署最新預測颱風風神外圍環流與東北季風產生共伴效應，民國99年颱風梅姬也由於外圍環流與東北季風產生共伴效應而挾帶龐大雨量，導致蘇澳地區多處積水成災，居民生命財產深受影響。

林茂盛說，縣府已於今年提送「蘇澳溪分洪工程計畫」報請行政院審查，再次懇請行政院加速完成計畫核定程序，協助此案提早上網發包施工，共同守護民眾安全。

縣府表示，目前共有10條縣管河川、80條縣管排水、75處閘門、20座抽水站及48台大型移動式抽水機，水利資源處已全面動員巡查水路，如發現狀況將立即排除，以免防汛期間造成缺口，另轄管抽水站（機）及大型移動式抽水機已整備完成隨時待命。

