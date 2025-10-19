快訊

西班牙冠軍人聲首度宜蘭開唱人潮爆場 大師集訓在地4支隊25日決賽

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
Dimensión Vocal的演出形式相當獨特，融合動感編舞、喜劇橋段與令人驚嘆的節奏口技，不僅充滿創意且喜感十足，現場笑聲、掌聲不斷。圖／基金會提供
宜蘭有4支阿卡貝拉人聲團隊10月25日出戰「台灣盃」總決賽，這是林孝信文化基金會推動的阿卡貝拉人聲培育計畫成果之一，基金會更首度請到來自西班牙的冠軍人聲樂團Dimensión Vocal前來演出，同時針對參加全國決賽團員展開集訓，指導宜蘭新秀如何詮釋劇場式的阿卡貝拉演出型態。

越來越多宜蘭人投入「不用樂器、隨時都能開唱」音樂浪潮，三五好友相聚就能唱，而且「阿卡貝拉不只是一種美聲合唱」，基金會與台灣合唱音樂中心合辦「台灣國際重唱藝術節」宜蘭場音樂會，17日晚間安排西班牙的冠軍級人聲樂團Dimensión Vocal上演結合音樂、戲劇與喜感元素的劇碼，顛覆大眾對阿卡的印象。

演出以外的用意為了宜蘭將參加全國賽團員擔任「國際大師班」講師，林孝信基金會兩年來培育4支團隊，包括羅東高中「Tune’s Day」、蘭陽女中「Siri蘭卡」、羅東高商與高工聯手組成「燒聲人聲樂團」，與社會團「蘭燈聲納人聲樂團」將在 25 日代表宜蘭出戰「台灣盃現代阿卡貝拉大賽」總決賽。大師班成了最關鍵的集訓，引導學員如何運用肢體與表情強化舞台張力。

基金會表示，西班牙型男團體Dimensión Vocal成軍逾十年，是歐洲最受矚目的阿卡團體之一，擅長以「劇場」演出形式，融合現代阿卡貝拉藝術、動感編舞、喜劇橋段與節奏口技。17日演出劇碼融入許多包括「鐵達尼號、不可能的任務」等電影元素，生動逗趣表演，笑聲、掌聲不斷。

特別在壓軸帶來熱力四射的「星期五晚上」和「我很好騙」兩首中文曲，引爆高潮，顯現他們對於台灣當紅的音樂文化也十分關注。

台灣合唱音樂中心藝術總監朱元雷表示，這支團隊的表演融合音樂與劇場的能量，有唱、有演、有笑點，又能在笑聲裡讓人感受到音樂的純粹力量，去年在比賽現場看到這支隊拿下冠軍，就決定要把這支團體帶來宜蘭，進行一場精彩成功的演出與教學。

羅東高工棒球隊全員以文化幣購票入場，用行動支持音樂活動，現場開心與「總裁爺爺」合影留念。圖／基金會提供
羅東高中的「Tune’s Day」、蘭陽女中的「Siri蘭卡」、社會組「蘭燈聲納」以及羅東高商與羅東高工聯手組成的「燒聲人聲樂團」等四團與Dimensión Vocal合影。圖／基金會提供
Dimensión Vocal的演出形式相當獨特，融合了動感編舞、喜劇橋段與令人驚嘆的節奏口技，創意十足，圖為「鐵達尼號」電影橋段，現場笑聲、掌聲不斷。圖／基金會提供
Dimensión Vocal帶來的「國際大師班」，也是與以往截然不同的「沉浸式教學」，親授各種發聲與舞台技巧，給予最直接的指導建議。圖／基金會提供
Dimensión Vocal的演出形式相當獨特，融合了動感編舞、喜劇橋段與令人驚嘆的節奏口技，創意十足，圖為「不可能的任務」電影橋段。圖／基金會提供
音樂會 宜蘭 人聲

