基隆城市半程馬拉松開跑！近4千人奔馳山海路線 感受到海港城風情

2025基隆城市半程馬拉松今天在國門廣場鳴槍起跑，3組不同距離的路跑共吸引近4000人，在「市中有港、港中有市」賽道中奔跑。基隆市長謝國樑致贈紀念品給報名參加的芬蘭駐台代表羅瑞，感謝他來體驗基隆城市風情。

基隆城市半程馬拉松主辦單位、基隆市好馬長跑協會表示，今年路跑分成半程馬拉松21公里組、勇腳挑戰9.5公里組及健康休閒3公里組，半馬清晨5時50分鳴槍，勇腳挑戰組6時15分起跑，健康休閒組6時30分出發。

謝國樑和基隆好馬長跑協會會長樊沛文、立委林沛祥與教育處長徐嬿立等人共同主持鳴槍儀式，為所有參賽者加油打氣。謝國樑說，基隆半馬賽道沿線結合港灣風光與山海景致，從國門廣場一路延伸至外木山濱海步道，讓跑者跑步同時，也能感受到城市的自然與人文之美。

謝國樑表示，市府將持續推廣全民運動結合觀光產業，期望透過馬拉松活動帶動城市觀光與旅宿經濟，讓更多人以運動視角重新體驗基隆之美。基隆城市半馬邁入第二年，充分展現城市運動觀光的持續動能，市府將推動更多結合運動與觀光的城市活動，讓基隆成為最具活力的港灣城市。

市府團隊響應全民運動風氣，文化觀光局長江亭玫、衛生局長張賢政及交通處長陳耀川都下場，一同在城市街道間奔跑，以實際行動支持運動觀光與健康城市的願景。

為了維護賽事安全，市府與主辦單位動員數百名警力、義交、志工與醫護人員協助沿線秩序維護與緊急應變。全線設置6處補給站與多處救護據點，並配置救護車及機巡機車隨行，全程守護跑者安全。