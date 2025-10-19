蘇澳阿里史溪染成「白色泡泡」環保局查獲洗衣業雨天偷排廢水開罰

宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪今天上午8時許，被人發現水面布滿白色泡泡長約數百公尺，民眾懷疑有業者趁著颱風外環帶來的豪大雨，趁機偷放廢水，恐殃及水中生態。縣環保局接獲民眾反映，查獲附近有家洗衣業者正在運作排放廢水泡沫，逮個正著，將依違反水汙法開罰3萬元至300萬元罰鍰。

環保局稽查人員到場後發現汙染白泡泡以林森橋為界，橋上游清澈水流，橋下游全部充斥著白色泡泡。根據目擊者廖姓鎮民今早8時許，在林森橋下拍到整條溪流全是白泡，從阿里史溪東側1處排水口排出約數百公尺，他看時已經排放有一段時間了。

「怎麼會變成這樣？」、「利用下大雨偷排廢水嗎？」阿里史溪是貫穿蘇澳鎮市區的河流，住家密集，整個溪水都是白泡，附近民眾讓人看了害怕，更擔心泡沫若含有毒性物質，恐危害水中生態，立即電話通報環保局。

縣環保局前往稽查發現，沿路邊側溝確認有泡沫情事，查獲上游的一家洗衣店正運作中，有排放廢水泡沫行為，已要求業者立刻停止排放，且必須在今天下午3時前清理河道泡沫。