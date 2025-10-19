冬山河馬拉松涉水奇景 選手戲稱應該穿溯溪鞋

快訊

中央社／ 宜蘭19日電

宜蘭縣冬山河水岸馬拉松今天登場，跑者經過傳藝大橋下時，發現水位已淹到自行車道，部分選手攀爬欄杆通過，有選手戲稱，不愧是冬山河「水」岸馬拉松，應該穿溯溪鞋來跑馬拉松。

這場賽事分為全馬組（42.195公里）、半馬組（21公里）、健跑組（11公里）及樂活組（4公里），逾2000名選手參賽，清晨6時陸續從冬山河親水公園起跑，受到東北季風及颱風外圍環流影響，宜蘭下起大雨，所幸起跑前雨勢稍歇，賽事順利舉行。

當選手跑到傳藝大橋下時，發現冬山河水位已溢出河道，淹沒到自行車道，高度約到腳踝，長度有數十公尺，有選手選擇直接通過，也有選手脫下跑鞋涉水，還有部分選手攀爬欄杆通過。

1名選手向中央社記者表示，她參加半馬組賽事，涉水時感覺蠻有趣，因為一心想趕快通過，沒有特別留意主辦單位是否有派員在旁警戒，不過，部分選手為了避免水滲入跑鞋，使得腳部泡水不適，且擔心脫鞋可能會踩到不明物體受傷，選擇攀爬欄杆通過，她覺得有點危險。

承辦單位宜蘭縣羅東鎮體育會慢跑委員會總幹事簡朝慈指出，涉水路段在傳藝大橋下約數十公尺，發現狀況後有派員在旁警戒，告知選手涉水時務必小心通過，折返時水位已退去。

