「蘇澳好市」封街打造創意雜糧遊樂場 原本兩天活動今遇雨取消

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇澳鎮長李明哲（右）與雜糧基金會董事長江聰淵化身一日雜糧冰店掌門人，在活動現場特製「雜糧8寶冰」獨家冰品。圖／蘇澳鎮公所提供
秋天是親子共遊最佳時節，宜蘭蘇澳鎮公所自有品牌「蘇澳好市」攜手「新動市集」強強聯手，首度在蘇澳封街舉辦雜糧市集，整條觀光工廠最熱鬧的街道成為創意街廊，推廣永續精神，鼓勵吃好糧、顧健康。活動原本籌辦進行兩天，今天因為豪大雨特報，決定為了安全取消今日活動。

封街位於蘇澳鎮觀光工廠廊道最精華地段的祥義路，「蘇澳好市雜糧市集」吸引超過60攤商聚集，市集最大亮點是以雜糧結合蘇澳特色飲食，更設有「雜糧」科普主題展，介紹各項雜糧知識，讓民眾在逛市集的同時，也能了解蘇澳與糧食的連結。

蘇澳鎮長李明哲與雜糧基金會董事長江聰淵昨天化身一日雜糧冰店掌門人，在活動現場特製「雜糧8寶冰」，這是以蘇澳雜糧為主題設計的獨家冰品，以糙米奶為基底搭配蓮子、玉米、花生、地瓜、小米等，每一口雜糧吃進嘴裡都是驚喜。

封街場域還邀請「欣創文化CCDI」協助設計親子街道彩繪體驗，小朋友暢快在市集空間裡奔跑、作畫、遊戲，整條祥義路變成巨型親子畫布。

鎮長李明哲表示，蘇澳鎮獲得台灣雜糧發展基金會與國發會（地方創生青年培力工作站）指導，藉由「蘇澳好市雜糧市集」將街道化為創意場域，讓大小朋友安心逛、暢快吃、玩得盡興。市集活動周圍是觀光工廠廊道，眾多知名廠家林立，攜手比拚創意，逛完市集後，親子還能接續盡享秋季蘇澳暢遊之旅。活動原本計畫進行兩天，今天因為有豪大雨特報，決定為了安全取消今日活動。

蘇澳自有品牌「蘇澳好市」攜手「新動市集」聯手，首度在蘇澳封街舉辦雜糧市集，整條觀光工廠最熱鬧的街道成為創意街廊，鼓勵吃好糧、顧健康，吸引超過60攤商聚集。圖／鎮公所提供
蘇澳 親子

