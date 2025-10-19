海大72周年慶表揚署長、立委等10傑出校友 謝國樑、童子瑋同台
國立台灣海洋大學72年周年校慶昨登場，頒獎表揚10位傑出校友，有署長、立委等各自在專業領域都有卓越成就，市長謝國樑。議長童子瑋也難得同台。
校長許泰文表示，海大成立至今72年，在歷任校長、校友及全體師生努力下，已發展為擁有八個學院、涵蓋多元海洋專業的國際化學府。近年推動雙語教學、延攬優秀師資並積極推動前瞻研究與產業鏈結，展現頂尖海洋大學的學術實力與社會責任。
市長謝國樑說，市府與海大合作密切，在北寧路建設海灘的計畫，市府全力支持，一起努力來共同完成。碧砂漁港遊艇碼頭的BOT案，將規畫一個飯店及數千坪的零售購物空間，期望帶給海大師生更好的生活環境，甚至提供學生就業的機會。
謝國樑表示，市府希望積極發展AI數據中心等基礎建設，發展更多AI服務的應用企業，會有許多相關的教育需求，目前市府已與加州大學柏克萊合作，相信海大是基隆市政府跟市民最好的AI學習的選擇，也期望與海大有進一步的合作。
議長童子瑋被視為民進黨下屆市長熱門人選，他說，海大是基隆的驕傲，讓基隆除了港都之名，也是知識的港灣，期望打造基隆大學城，基隆成為以海大核心的教育基地，讓孩子不僅在在地讀書，甚至在基隆就業、創業，創造基隆無限的可能。
童子瑋指出，接下來會有三項合作，包手語打造城市共學平台、推動青年創生基地、連結國際合作與在地實踐，把海大的研究成果轉換成基隆發展創生的力量，讓基隆成為亞洲最具特色的智慧城市。
傑出校友包括中央研究院農業生物科技研究中心徐麗芬特聘研究員、退輔會清境農場場長王仁助、農業部漁業署長王茂城、馬來西亞拿督江華強、基隆港務分公司宋益進代理總經理、國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心孟培傑主任、立委張雅琳、國立雲林科技大學張傳育校長、詮德聯合律師事務所楊四猛律師及全興集團郭怡君首席技術發展長。
