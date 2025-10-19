開放停車騎樓破損 基市府幫整平

基隆市府2023年起公告78處騎樓可合法停機車，有不少騎樓地磚因此受損，卻要社區自行維管。麥金路「富景天下」社區前騎樓破損嚴重，民代要求盡速整平騎樓及完整修復配套；市府同意該案先納入明年的騎樓整平計畫改善。

各地騎樓地磚材質不一，有不少社區指因機車停放地磚破損，認為市府應協助維護，建議採耐用磁磚，並以顏色區分停車和行人通行空間。但也有民眾說，以前未開放機車早就違停很久，地磚破損早就存在，不能怪罪市府政策。

富景天下管理委員會指出，同意市府在騎樓畫設綠腳丫保障行人出入通暢，等車民眾也能夠順利走到站牌處，但未同意騎樓開放停車，如今市府開放停車造成地磚破損，應協助修繕。

居民指出，機車很重，停放時拖行及重壓地磚容易破裂，多破在中柱支撐處，僅行人通行不會如此嚴重。

基隆市政府交通處說，該處地點已畫設綠腳丫供行人通行，麥金路2號至66號騎樓有公告開放停車。

市議員吳驊珈表示，富景天下社區騎樓開放市民停車，造成騎樓地磚破損，社區反映1年多，但不是個案，開放騎樓停車政策應有修復配套，否則造成地磚受損的後遺症誰要負責？

市府都發處及安樂區公所同意依相關規定先納入明年的騎樓整平計畫；至於騎樓開放政策，市府表示，會有整體考量。