影／基隆八斗子重現「鏢旗魚台」 漁民慓悍英姿成熱門打卡點
基隆市中正區八斗社區發展協會今辦「八斗饗宴食魚推廣暨鏢旗魚台成果發表」，社區團隊以在地材料與手工打造的「鏢旗魚台」，象徵八斗子漁民代代相傳的勇氣與智慧，成為熱門打卡點。
活動結合食魚教育、鏢旗魚文化體驗與海味市集，吸引大批民眾參與。副市長邱佩琳表示，八斗子是基隆最具代表性的漁村之一，從鏢旗魚文化到海味料理，處處展現與海共生的精神。鏢旗魚漁台吸引很多民眾體驗，感受當年漁民海上的慓悍英姿及辛苦，也透過食魚教育與市集，呈現「從海到餐桌」的真實風味。
市府產業發展處長蔡馥嚀表示，社區團隊以在地材料與手工打造的「鏢旗魚台」，象徵八斗子漁民代代相傳的勇氣與智慧。現場設有解說導覽與拍照打卡點，讓民眾能親身體驗鏢旗魚文化。漁村媽媽也以當季漁產烹調出鯖魚香鬆、小卷羹、魚丸黑輪、海菜沙拉等多道海味料理，讓民眾品嘗漁港的鮮味與人情。
八斗社區發展協會理事長黃明和指出，社區自3年前爭取農業部農水署農村再生計畫以來，致力於活化漁村、串聯青年力量，舉辦「八斗海味市集」已成為在地品牌。今年加入鏢旗魚文化成果展，更希望讓漁村故事被更多人聽見。
地方青年代表谷卉卉表示，鏢旗魚台不僅是一項裝置，更象徵著漁村的自信與新生，是屬於八斗子共同的驕傲。
市府副發言人曾冠誠表示，八斗子是基隆社區營造的重要典範，透過文化再造，展現城市在地能量。市府將持續與各社區合作推動地方創生計畫，讓文化與產業共榮，吸引更多青年回鄉打拚。
