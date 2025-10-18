影／基隆騎樓開放停車後遺症 社區地磚破損嚴重民代籲配套

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
麥金路「富景天下」社區前騎樓破損嚴重，民代要求騎樓開放停車政策應有修復配套。記者游明煌／攝影
麥金路「富景天下」社區前騎樓破損嚴重，民代要求騎樓開放停車政策應有修復配套。記者游明煌／攝影

基隆因地狹人稠建物多老舊，市府自2023年至今共公告78處騎樓可合法停車，但後遺症浮現，有不少地方騎樓因停機車造成地磚損害。麥金路「富景天下」社區前騎樓破損嚴重，民代要求盡速整平騎樓，並要求騎樓開放停車應有完整修復配套。市府同意先納入明年的騎樓整平計畫改善。

富景天下公寓大廈管理委員會反映指出，同意基隆市政府在騎樓畫設綠腳丫保障行人出入通暢，等車民眾也能夠順利走到站牌處等車，但未同意騎樓開放停車，如今市府開放停車，造成地磚破損，卻還要社區自行維管。

管委會表示，同樣情形在許多社區皆有類似案例，希望基隆市政府協助維護騎樓地磚，並建議採耐用磁磚，並以顏色區分停車區和行人通行區。

居民指出，機車很重，有多人停放時拖行及重壓，地磚才會裂開，很多都是在中柱支撐處破裂，如果只有行人通行不會如此嚴重。

基隆市政府交通處說，該處地點經會勘後已畫設綠腳丫供行人通行，並已公告麥金路2號至66號騎樓處開放停車。

市議員吳驊珈表示，富景天下社區騎樓開放市民停車，造成騎樓地磚破損，社區反映1年多，她在議會質詢時要求市府處理，日前會勘後有新進展，都發處同意將本案納入明年的騎樓整平計畫，改善騎樓磁磚破損問題，期待盡速還給居民安全平整的騎樓。

吳驊珈並表示，市府開放騎樓停車政策應有配套，否則造成地磚受損的後遺症誰要負責？她要求騎樓開放停車要搭配騎樓整平修復作法，避免引發民怨。

經會勘後，基隆市府都市發展處及安樂區公所同意依相關規定在明年辦理該路段騎樓地磚破損改善事宜；至於騎樓開放政策，市府表示，會有整體考量。

麥金路「富景天下」社區前騎樓破損嚴重，民代要求騎樓開放停車政策應有修復配套。記者游明煌／攝影
麥金路「富景天下」社區前騎樓破損嚴重，民代要求騎樓開放停車政策應有修復配套。記者游明煌／攝影

騎樓 基隆 行人

