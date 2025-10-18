影／基隆騎樓開放停車後遺症 社區地磚破損嚴重民代籲配套

基隆因地狹人稠建物多老舊，市府自2023年至今共公告78處騎樓可合法停車，但後遺症浮現，有不少地方騎樓因停機車造成地磚損害。麥金路「富景天下」社區前騎樓破損嚴重，民代要求盡速整平騎樓，並要求騎樓開放停車應有完整修復配套。市府同意先納入明年的騎樓整平計畫改善。

富景天下公寓大廈管理委員會反映指出，同意基隆市政府在騎樓畫設綠腳丫保障行人出入通暢，等車民眾也能夠順利走到站牌處等車，但未同意騎樓開放停車，如今市府開放停車，造成地磚破損，卻還要社區自行維管。

管委會表示，同樣情形在許多社區皆有類似案例，希望基隆市政府協助維護騎樓地磚，並建議採耐用磁磚，並以顏色區分停車區和行人通行區。

居民指出，機車很重，有多人停放時拖行及重壓，地磚才會裂開，很多都是在中柱支撐處破裂，如果只有行人通行不會如此嚴重。

基隆市政府交通處說，該處地點經會勘後已畫設綠腳丫供行人通行，並已公告麥金路2號至66號騎樓處開放停車。

市議員吳驊珈表示，富景天下社區騎樓開放市民停車，造成騎樓地磚破損，社區反映1年多，她在議會質詢時要求市府處理，日前會勘後有新進展，都發處同意將本案納入明年的騎樓整平計畫，改善騎樓磁磚破損問題，期待盡速還給居民安全平整的騎樓。

吳驊珈並表示，市府開放騎樓停車政策應有配套，否則造成地磚受損的後遺症誰要負責？她要求騎樓開放停車要搭配騎樓整平修復作法，避免引發民怨。