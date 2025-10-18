基隆城市半程馬拉松4千人明起跑 市區多路交管、公車改站點

2025基隆城市半程馬拉松明天起跑，近4000人報名，今年也為健康休閒組選手設計獎牌，所有完賽的人都能帶回獎牌紀念。警方在市區中正路、忠一路等多處重要道路封閉或交管，不少公車路線也改站點，提醒民眾及用路人注意。

馬拉松明天上午5時50分從國門廣場起跑，分成3公里健康休閒組、9.5公里勇腳挑戰組和21公里半程組，路線行經港西街、忠一路、中正路至長榮桂冠折返後，再經國門廣場、港西街、中山一二三四路、中華路、文明路、湖海路，到喵喵咖啡圓環折返，回起點國門廣場。

交通管制時段及路段如下：清晨4時30分至上午7時30分，封閉市區中正路往火車站全線、忠一路往火車站2車道。港西街則自清晨4時30分至上午10時30分全段封閉，中山二路往外木山上午5時至10時分隔島右側車道封閉，中山三、四路往市區上午5時30分至8時30分車道縮減，保留1車道通行、中山隧道封閉。

中華路、文化路、文明路往外木山上午5時30分至9時30分車道縮減，保留1車道通行。湖海路於上午5時30分至9時30分市區到外木山漁港，採單線雙向管制，從外木山漁港到喵喵咖啡全段禁行。

今年有44名外籍選手分別來自美國、日本、法國、西班牙、芬蘭等國家，最遠是來自秘魯的選手。另有13名視障者參加，由陪跑員一起下場跑步。

基隆市好馬長跑協會理事長樊沛文表示，今年協調台鐵加開1406班次列車，19日清晨4時12分由樹林火車站發車、4時30分到台北火車站，5時18分抵達基隆火車站。選手下車後，步行3分鐘能到達國門廣場。

市議員呂美玲說，多數路跑不會為休閒組的跑者準備獎牌，基隆城市半程馬拉松為21公里、9.5公里及3公里組選手，準備同款但顏色不同獎牌。獎牌呈現基隆多處景點意象，讓選手把基隆記憶帶回家。

停車管制部分，18日上午9時30分起至19日上午9時30分，中華路、文化路往外木山方向禁止路邊停車，活動當日道路管制路段，路邊車輛及停車場皆禁止移車。