基隆城市半程馬拉松4千人明起跑 市區多路交管、公車改站點
2025基隆城市半程馬拉松明天起跑，近4000人報名，今年也為健康休閒組選手設計獎牌，所有完賽的人都能帶回獎牌紀念。警方在市區中正路、忠一路等多處重要道路封閉或交管，不少公車路線也改站點，提醒民眾及用路人注意。
馬拉松明天上午5時50分從國門廣場起跑，分成3公里健康休閒組、9.5公里勇腳挑戰組和21公里半程組，路線行經港西街、忠一路、中正路至長榮桂冠折返後，再經國門廣場、港西街、中山一二三四路、中華路、文明路、湖海路，到喵喵咖啡圓環折返，回起點國門廣場。
交通管制時段及路段如下：清晨4時30分至上午7時30分，封閉市區中正路往火車站全線、忠一路往火車站2車道。港西街則自清晨4時30分至上午10時30分全段封閉，中山二路往外木山上午5時至10時分隔島右側車道封閉，中山三、四路往市區上午5時30分至8時30分車道縮減，保留1車道通行、中山隧道封閉。
中華路、文化路、文明路往外木山上午5時30分至9時30分車道縮減，保留1車道通行。湖海路於上午5時30分至9時30分市區到外木山漁港，採單線雙向管制，從外木山漁港到喵喵咖啡全段禁行。
今年有44名外籍選手分別來自美國、日本、法國、西班牙、芬蘭等國家，最遠是來自秘魯的選手。另有13名視障者參加，由陪跑員一起下場跑步。
基隆市好馬長跑協會理事長樊沛文表示，今年協調台鐵加開1406班次列車，19日清晨4時12分由樹林火車站發車、4時30分到台北火車站，5時18分抵達基隆火車站。選手下車後，步行3分鐘能到達國門廣場。
市議員呂美玲說，多數路跑不會為休閒組的跑者準備獎牌，基隆城市半程馬拉松為21公里、9.5公里及3公里組選手，準備同款但顏色不同獎牌。獎牌呈現基隆多處景點意象，讓選手把基隆記憶帶回家。
停車管制部分，18日上午9時30分起至19日上午9時30分，中華路、文化路往外木山方向禁止路邊停車，活動當日道路管制路段，路邊車輛及停車場皆禁止移車。
搭公車民眾要注意改站點，明天清晨4時30分至10時30分，轉運站計程車及臨停上下客區移至忠一路火車站南站旁路段外側車道，轉運站市公車1字頭、2字頭、5字頭取消停靠，忠一路和孝一路口站、民治里活動中心站，改至仁二路二信循環站搭乘，城隍廟站牌遷移至孝二路87號。上午5時至10時中山二路往外木山方向市公車301、312及客運1813D等路線，站牌將調整停靠位置，請乘車民眾多加留意。
