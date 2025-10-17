重陽節將至！邱佩琳探視3位百歲人瑞 阿嬤分享養生之道：規律作息不斷學習

九九重陽將至，基隆市副市長邱佩琳今天探訪三位百歲人瑞，致贈重陽敬老禮金6000元、禮品、金鎖片及總統府敬老狀，向長輩表達敬意與祝福。周樹芬是退休老師，長年投身教育，最年長的學生已超過70歲。她退休後仍當志工，分享養生之道就是規律作息與不斷學習。

邱佩琳表示，到今年9月底，基隆共有123位百歲人瑞，市府長期推動高齡友善政策，從長青學苑、關懷據點、日照中心到長照服務，積極打造友善安心的生活環境。今天安排切壽桃儀式，象徵福壽綿延，每位人瑞的故事都是基隆最寶貴的歷史記憶。

周樹芬為正濱國小退休教師，長年投身教育，培育無數英才，年紀最長的學生如今已超過70歲。退休後仍持續參與教學及志工服務，並報名長青學苑電腦班學習新知，72歲時更獲選為華視第一屆「資訊奶奶」。她分享自己養生之道在於規律作息與不斷學習，保持對生活的熱情與好奇心。

吳威融101歲，年輕時投身軍旅，參與古寧頭戰役及八二三砲戰，退伍後落腳基隆，經營理髮店自立生活。吳爺爺信仰虔誠、樂觀開朗，平日喜愛繪畫與拉胡琴，並勤於練習外丹功。他以自身經驗勉勵大家飲食清淡、心境平和，就是長壽的秘訣。

董華英年輕時因戰亂與丈夫分隔兩地，獨自扶養女兒並照顧長輩，後輾轉來台團聚，在基隆安身立命。雖不識字，卻深知教育的重要，悉心栽培五名子女成才。她曾獲選模範母親，長女為前議員鄭林清良。