基隆德安路候車亭改造啟用 橘色主視覺溫暖吸睛

基隆市德安路上1處公車候車亭，經改造後今天啟用，以溫暖、鮮明橘色為主視覺、搭配立體球燈造型，柔和的光影為當地帶來煥然一新的通勤空間。

基隆市近年來透過公私協力模式，藉由企業認養，已改造多座候車亭，像是位在基隆火車站南站、由星宇航空認養的候車亭特別將站體改造成飛機艙，屋頂並彩繪飛機跑道，極具特色。

此外，七堵郵局前方的候車亭由中華郵政認養，以行動郵車為概念，「車身」以綠色系為主，不僅裝上輪胎、車燈、方向盤和雨刷，窗戶還貼著郵政寶寶的圖樣向來往民眾打招呼。

這些候車亭不只是在等待公車時的遮風避雨設施，更像是城市中的小型藝術裝置，將品牌故事融入其中，讓通勤族及旅客驚喜。

市府表示，基隆市德安路上的這座候車亭是公私協助完成的第9座，並在今天與合作廠商潤隆建設共同宣布啟用。全新的候車亭以鮮明橘色為主視覺、搭配立體球燈造型，並採柔和光影與立體造型設計。

此外，橘色燈體在夜晚閃耀溫潤光芒，不僅為通勤民眾帶來明亮與安全感，也讓候車過程成為日常生活中一段愉悅的停留。