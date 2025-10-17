影／基隆德安路口候車亭啟用 橘色主視覺溫暖回家的感覺

基隆市德安路口候車亭是公私協助完成的第九座，市府與興富發集團潤隆建設今天共同宣布啟用，候車亭以鮮明橘色為主視覺、搭配立體球燈造型，為新橫濱社區注入溫暖的活力，成為新的亮點空間。

德安路口候車亭的改造起源於市議員宋瑋莉議員113年初辦理的會勘，原本候車亭老舊，居民等車時得忍受風吹雨麻，十分不便。促成興建社區的潤隆建設對於候車亭的擴建與投入。

市府邀集設計團隊導入美學思維，對於施工結構及材質嚴格把關，歷經溝通與修改，從整體造型、動線配置到照明設計，以「舒適、安全與美感並重」為原則。採用柔和光影與立體造型設計，橘色燈體在夜晚閃耀溫潤光芒。

副市長邱佩琳說，每一個公車亭都有其故事，這座「懷胎」1年半才完成，經過修正才有今天的面貌，融入多位議員的建議，昨晚市府來拍影片時民眾都說「真好看」。

潤隆建設總經理林暐鈞表示，發想源自集團「星級飯店」的理念，加上配合社區Lobby（大廳）的概念，讓民眾、出外的遊子回來時，一見到公車亭就會感到家的感覺「我已經回家了」。他們在復興路整條綠帶營造出舒適的感覺，搭配公車亭成為社區很好休息的環境。

市議員宋瑋莉說，舊公車亭破爛不堪，民眾得得風吹雨淋，和社區不太搭調，希望社區認養，當地議員一起爭取建新公車亭，讓大家等待公車、上下班的心情是舒適的、安全的。副議長楊秀玉、議員施偉政、郭美秀等也都到場參加啟用儀式。