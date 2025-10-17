快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

直播／空服員抱病出勤離世 長榮航空2時30分首度公開說明

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆德安路口候車亭啟用 橘色主視覺溫暖回家的感覺

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
候車亭以鮮明橘色為主視覺、搭配立體球燈造型，為新橫濱社區注入溫暖的活力，成為新的亮點空間。記者游明煌／攝影
候車亭以鮮明橘色為主視覺、搭配立體球燈造型，為新橫濱社區注入溫暖的活力，成為新的亮點空間。記者游明煌／攝影

基隆市德安路口候車亭是公私協助完成的第九座，市府與興富發集團潤隆建設今天共同宣布啟用，候車亭以鮮明橘色為主視覺、搭配立體球燈造型，為新橫濱社區注入溫暖的活力，成為新的亮點空間。

德安路口候車亭的改造起源於市議員宋瑋莉議員113年初辦理的會勘，原本候車亭老舊，居民等車時得忍受風吹雨麻，十分不便。促成興建社區的潤隆建設對於候車亭的擴建與投入。

市府邀集設計團隊導入美學思維，對於施工結構及材質嚴格把關，歷經溝通與修改，從整體造型、動線配置到照明設計，以「舒適、安全與美感並重」為原則。採用柔和光影與立體造型設計，橘色燈體在夜晚閃耀溫潤光芒。

副市長邱佩琳說，每一個公車亭都有其故事，這座「懷胎」1年半才完成，經過修正才有今天的面貌，融入多位議員的建議，昨晚市府來拍影片時民眾都說「真好看」。

潤隆建設總經理林暐鈞表示，發想源自集團「星級飯店」的理念，加上配合社區Lobby（大廳）的概念，讓民眾、出外的遊子回來時，一見到公車亭就會感到家的感覺「我已經回家了」。他們在復興路整條綠帶營造出舒適的感覺，搭配公車亭成為社區很好休息的環境。

市議員宋瑋莉說，舊公車亭破爛不堪，民眾得得風吹雨淋，和社區不太搭調，希望社區認養，當地議員一起爭取建新公車亭，讓大家等待公車、上下班的心情是舒適的、安全的。副議長楊秀玉、議員施偉政、郭美秀等也都到場參加啟用儀式。

市府表示，這座候車亭不只是交通設施，更象徵基隆推動「宜居城市」理念的具體實踐，展現公私協力的成果與城市進步的溫度。

候車亭以鮮明橘色為主視覺、搭配立體球燈造型，為新橫濱社區注入溫暖的活力，成為新的亮點空間。圖／基隆市政府提供
候車亭以鮮明橘色為主視覺、搭配立體球燈造型，為新橫濱社區注入溫暖的活力，成為新的亮點空間。圖／基隆市政府提供
候車亭以鮮明橘色為主視覺、搭配立體球燈造型，為新橫濱社區注入溫暖的活力，成為新的亮點空間。記者游明煌／攝影
候車亭以鮮明橘色為主視覺、搭配立體球燈造型，為新橫濱社區注入溫暖的活力，成為新的亮點空間。記者游明煌／攝影
候車亭以鮮明橘色為主視覺、搭配立體球燈造型，為新橫濱社區注入溫暖的活力，成為新的亮點空間。記者游明煌／攝影
候車亭以鮮明橘色為主視覺、搭配立體球燈造型，為新橫濱社區注入溫暖的活力，成為新的亮點空間。記者游明煌／攝影

宋瑋莉

延伸閱讀

基隆無號誌路口險象環生 增200處行穿線加強取締不停讓行人

基隆阿根納18公尺高光雕「光獸」突自爆趴地 民眾：太震撼

基隆眷村文化節25日登場 遊戲、情境重現歷史記憶

拆基隆東岸高架橋交通隱憂 童子瑋提3大面向紓解

相關新聞

影／18米光雕「光獸」自爆疑因大雨 當年「黃色小鴨」也爆鴨

基隆潮藝術在戶外展出19組創作光雕國內外藝術家團隊作品，位和平島阿根納舊造船廠18米高的「光獸Mossmo」昨晚自爆消氣...

影／基隆德安路口候車亭啟用 橘色主視覺溫暖回家的感覺

基隆市德安路口候車亭是公私協助完成的第九座，市府與興富發集團潤隆建設今天共同宣布啟用，候車亭以鮮明橘色為主視覺、搭配立體...

基隆無號誌路口險象環生 增200處行穿線加強取締不停讓行人

基隆市府推動行人友善路口，發現社區無號誌路口易發生車輛與行人碰撞車禍，今年初起加強新畫設行穿線，1月至今已完成200處行...

新市政大樓流失884坪公地 恐違國產法 基市府：依法合規

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫新市政大樓，將採公辦都更，市府提供土地規畫兩棟大樓，經費由投資人負擔，市府分回一棟做新...

基隆阿根納18公尺高光雕「光獸」突自爆趴地 民眾：太震撼

基隆潮藝術上月開展，為期一個月，在戶外展出19組創作光雕等國內外15組藝術家團隊作品，其中位在和平島阿根納廢棄舊造船的光...

基隆議長童子瑋提拆基隆東岸高架橋 交通黑暗期三方案可解

基隆市議長童子瑋被視為民進黨下屆市長熱門參選人，日前提出拆除東岸高架與親民等三連棟大樓引發熱議，很多市民憂心交通黑暗期才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。