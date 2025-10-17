基隆無號誌路口險象環生 增200處行穿線加強取締不停讓行人

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市交通處發現無號誌路口易發生車禍，加強畫設行穿線，汽機車行經時要減速停讓行人。記者游明煌／攝影
基隆市交通處發現無號誌路口易發生車禍，加強畫設行穿線，汽機車行經時要減速停讓行人。記者游明煌／攝影

基隆市府推動行人友善路口，發現社區無號誌路口易發生車輛與行人碰撞車禍，今年初起加強新畫設行穿線，1月至今已完成200處行穿線，但民眾反映有的車子行經仍未習慣停讓行人，交通處提醒駕駛人注意，行經時要減速停讓，警方也會加強取締這些路口。

基隆市政府自2023年起推動行人友善專案，今年更針對行人違規，展開「行人有序」專案，上半年行人相關交通事故無論發生件數及死傷數，都降低3成以上。交通處今年並針對無號誌路口加強增設行人穿越道，確保行人安全，並減少車禍的發生。

各區區公所與交通處增加畫設行穿線的地點，深入社區鄰里出入口，數量很多，位置包括社區、學校、市場、公車站牌附近有需求的地方就會畫設。

信義區東信路李姓居民說，東信路有多處路口並沒紅綠燈，很多車子急駛而過，有的會禮讓，但有的根本不讓行人。中正區中正路居民也反映，沒有紅綠燈的路口車子不太會停讓行人，不管有沒有行穿線，常看到有人違規穿越。

交通處長陳耀川說，交通處發現無號誌路口易發生車輛與行人碰撞車禍，今年初起加強新畫設行穿線，1月至今已完成200處行穿線，請駕駛人行經路口雖沒有紅綠燈仍要減速停讓行人，行人則要走行穿線不要違規穿越。

交通處表示，目前也研議加大紅綠燈及行人號誌，外觀看可以更明顯，行穿線也擬提高辨識度，路口也會實施行人早開時相，先讓行人進入路口後再開放車輛通行，提升行人交通安全。

