南方二重唱等歌手 18日台東重現經典曲目

中央社／ 台東縣17日電

台東縣政府主辦的「那年，我們一起聽的歌」，將於明天晚上在台東市北町日式建築宿舍群登場，現場包括南方二重唱等11組民歌手與新生代音樂人共同演出，免費入場。

台東縣政府文化處今天表示，「那年，我們一起聽的歌」系列活動，結合台東縣樂齡政策與藝文推廣，不只是陪伴長者回憶青春，更是文化傳承的重要平台，希望透過音樂，讓不同世代都能在同一個舞台上，找到共鳴、找回感動。

文化處表示，台東市北町日式宿舍群作為「那年，我們一起聽的歌」活動的經典場地，已陪伴台東民眾走過多場音樂回憶，今年為民歌50周年，因此，將以民歌作為活動主題，在台東北町展演出不同以往的民歌演唱，再次邀請民眾走進這座熟悉場景，在秋季星空下，一起唱出青春的旋律。

演出歌手和團隊有南方二重唱、飛揚三重唱、于台煙、陳艾湄、曾淑勤、葉佳修以及新生代歌手等11組卡司。

文化處表示，演唱會免費入場，歡迎民眾明晚6時30分一同走進北町，共度一場屬於每個人的青春音樂會

台東 音樂會

